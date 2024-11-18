В Днепровском районе Киева прошел год с момента, как обломок баллистической ракеты упал на территорию двора многоэтажки - однако жители до сих пор не получили восстановления жилищных условий.

Об этом говорится в сюжете ТСН. У дома нет газа, не работают лифты, крыша протекает, а подвал залит водой.

13 декабря 2023 года во дворе многоэтажки образовалась большая яма после падения обломка ракеты. Ее засыпали, а окна временно застеклили благотворители. Однако, несмотря на это, жильцы до сих пор живут без газа, лифтов, а ремонт дома еще не начался. Восстановление здания оценили в 11 миллионов гривен, но ремонту подлежит только половина дома.

Коммуникации в подвале не включены в план восстановления. Согласно документам, 3-й и 4-й подъезды не были повреждены, но и там жители остаются без газа, лифтов и имеют трещины на стенах. Людям сообщили, что они не могут заключать соглашения самостоятельно и должны подписать договоры с управляющей компанией, представляющей их интересы.

Управляющий дом — районная управляющая компания — заявляет, что жильцы ошибаются, поскольку от их действий ничего не зависит. Заказчиком восстановительных работ является другое коммунальное предприятие - "Жилинвестстрой". Они в письменном виде подтвердили, что работают над восстановлением поврежденных домов в Киеве, и обещают завершить работы на этом объекте до конца года. У дома уже стоят строительные вагончики, из которых слышны рабочие звуки.

Галина, одна из жительниц, рассказывает, что хотя они уже и помыли квартиру, но все еще спят с открытыми окнами из-за неприятного запаха горелого. Она использует электропростынь, а на телефоне видит сообщение о поступлении денег на восстановление квартиры. Однако женщина надеется, что в ближайшее время будет включен газ. Причины его отсутствия в доме имеют разные структуры.

"Киевгаз" сообщил, что с февраля они готовы подключить газ, но компания по обслуживанию не предоставила все заключения экспертизы. В свою очередь компания по обслуживанию утверждает, что уже полгода можно было подключить газ, но жители задерживали процесс.

Жители дома удивлены такими объяснениями, ведь они неоднократно обращались в соответствующие органы. Во время съемок сюжета для ТСН городские службы наконец-то выяснили все вопросы между собой и заявили о готовности подключить газ, восстановить лифты там, где это возможно, а также сделать второй слой покраски стен.

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