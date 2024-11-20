Если магазины или супермаркеты не соблюдают важные правила, они могут быть привлечены к ответственности.

Информация на ценниках товаров должна быть четкой, точной и понятной покупателям, чтобы не вводить их в заблуждение.

Об этом сообщила Госпродпотребслужба, отмечая важность правильного оформления ценников. Если магазины или супермаркеты не соблюдают эти правила, они могут быть привлечены к ответственности.

Согласно требованиям информация должна быть указана до того, как товар поступит в торговый зал, а работники магазина обязаны проверить правильность оформления ценников перед началом работы.

"Цена продукта является одним из ключевых факторов для покупателей при выборе товара. Поэтому важно, чтобы на ценниках была предоставлена ​​точная и понятная информация, не вводящая в заблуждение", — говорится в сообщении.

Что должно быть указано на ценниках:

Для весовых товаров : Название товара, сорт, цена за килограмм или 100 грамм.

: Название товара, сорт, цена за килограмм или 100 грамм. Для товаров и напитков, продаваемых на разлив : Название товара или напитка, сорт, цена за единицу объема или веса.

: Название товара или напитка, сорт, цена за единицу объема или веса. Для товаров в бутылках : Название товара или напитка, объем или вес, сорт, цена за единицу.

: Название товара или напитка, объем или вес, сорт, цена за единицу. Для расфасованных товаров : Название товара, сорт, цена за килограмм или 100 г, вес единицы упаковки и цена за единицу упаковки.

Госпродпотребслужба отмечает необходимость соблюдения этих правил, чтобы избежать ситуаций, когда покупатель принимает цену за 100 граммов за стоимость 1 килограмма. Важно, что ценники должны быть оформлены до поступления товара в торговый зал, а их правильность должна проверяться перед началом работы магазина.

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