Гороскоп Таро по одной карте для всех знаков зодиака на 19 ноября, мы учимся на собственном опыте.

Вашему вниманию предлагается гороскоп на одной карте Таро для всех знаков зодиака на 19 ноября с прогнозом с использованием нумерологии и астрологии.

В нашем мире происходит так много всего, что невозможно не отреагировать внутренне. Но что принесет гадание на одной карте Таро вашему знаку зодиака на 19 ноября? Читайте дальше.

Узнайте, что принесет вам ежедневный гороскоп на картах Таро для вашего знака зодиака на 19 ноября:

Овен (21 марта - 19 апреля)

Карта Таро: Двойка Мечей

Пришло время выбирать: логика или любовь? Вы должны знать, чего хочет ваше сердце, и вам важно копать, пока не найдете то место покоя, когда принимаете такого рода решения.

Телец (20 апреля - 20 мая)

Карта Таро: Двойка Жезлов

Имейте открытый разум и открытое сердце. Ваше различение ситуации, с которой вы столкнулись, находится в процессе. Вы только начинаете это путешествие, и вскоре вы обнаружите, что этот период жизни был периодом формирования характера.

Близнецы (21 мая - 20 июня)

Карта Таро: Правосудие

Отстранитесь от результата, Близнецы. Дайте себе шанс увидеть, что делает вселенная без вашего участия. Позвольте судьбе предоставить вам то, что вам нужно, без каких-либо условий.

Рак (21 июня - 22 июля)

Карта Таро: Паж Пентаклей, перевернутая

Сосредоточьтесь на идеалах любви, Рак. Когда вы встречаете кого-то, кто думает и любит так же, как вы, это волшебное приключение.

У вас есть возможность поднять уровень своей любящей доброты до желаемых высот, потому что вы больше не мечтаете в одиночестве.

Лев (23 июля - 22 августа)

Карта Таро: Король Мечей, перевернутая

Тебе не нужно сражаться в каждой битве, Лев. Ты приносишь в свою жизнь то, о чем думал каждый день. Так что проявляй более высокие вещи, такие как любовь, преданность и дружба.

Дева (23 августа - 22 сентября)

Карта Таро: Иерофант

Старые пути не означают, что они лучшие, Дева. Живите настоящим, даже если это означает, что вам придется принять новый способ делать вещи. Сейчас многие изменения могут не иметь смысла, но в конечном итоге они будут иметь.

Весы (23 сентября - 22 октября)

Карта Таро: Влюбленные

Решите, чего вы хотите, когда дело касается любви: нового или того, что вам уже предлагали. Всегда есть соблазн думать, что кто-то, кого вы не разгадали, может быть лучшим партнером.

Но в ваших нынешних отношениях еще есть что исследовать, так почему бы не попытаться глубже разобраться в том, чем вы уже благословлены.

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Карта Таро: Шестерка Кубков, перевернутая

Знай свою ценность, Скорпион. Тебе может казаться, что другие не относятся к тебе так, как ты заслуживаешь, и в это время очень важно быть добрым к себе.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Карта Таро: Дьявол, перевернутая

Вы можете проявить то, что вы хотите в своей жизни сейчас, Стрелец. Думайте ясно и обдумывайте, что вам нужно в вашей жизни, и призывайте это к себе тем, что вы говорите, делаете и предпринимаете.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Карта Таро: Туз Жезлов

Радость приходит к вам, когда вы готовы позволить вселенной взять верх, Козерог. Всегда хорошо, когда вы можете совершать маленькие акты доверия, которые строят вашу жизнь так, как вы хотите.

Водолей (20 января - 18 февраля)

Карта Таро: Император

Каждый ваш шаг приближает вас к надежде или от нее. Вам не нужно бороться за то, во что вы не верите. Сохраните свою энергию для тех моментов, когда вы чувствуете, что должны быть верны себе.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Карта Таро: Паж Мечей, перевернутая

Плохие и хорошие новости можно воспринимать одинаково прямо сейчас. Вы можете оценить правду ситуации, а не судить о ее реальности. Лучше знать, где вы находитесь.

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