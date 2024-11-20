В результате противоправных действий подозреваемого местному бюджету нанесен ущерб на сумму более 3,5 млн грн.

Чиновника Днепровского горсовета подозревают в растрате более 3,5 млн грн при закупке генераторов для нужд военных.

Подробности сообщили в пресс-службе ДБР.

При процессуальном руководстве Специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона директор одного из департаментов Днепровского горсовета получил подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 и ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины по факту растраты чужого имущества путем злоупотребления служебным положением.

Следствие установило, что должностное лицо, осуществляя закупку генераторов для нужд территориальной обороны, умышленно не обеспечило надлежащее использование бюджетных средств, закупив оборудование по значительно завышенным ценам.

Закупка генераторов производилась в рамках «Программы содействия территориальной обороне города Днепра на 2022-2026 годы». В результате противоправных действий подозреваемого местному бюджету нанесен ущерб на сумму более 3,5 млн грн. Решается вопрос об избрании меры пресечения для должностного лица.

Напомним о еще одном преступлении, которое произошло в Днепре. Эксруководитель областной налоговой службы организовала преступную организацию, в которую привлекла руководителей структурных подразделений. Участники обеспечивали возможность рисковым и фиктивным предприятиям избегать уплаты налога на добавленную стоимость.

Последние новости в Украине:

В Украине разгорелся конфликт между беременной и представителем ТЦК, видео: "Они здесь заодно все абсолютно".

Положили в собственные карманы 34 миллиона из бюджета Днепра: чиновники горсовета нанесли ущерб.

Чиновник городского совета разбогател благодаря коррупционной схеме: использовал свое служебное положение.