В настоящее время продолжается установление всех лиц, причастных к совершению преступления, и решается вопрос об их возможном уведомлении о подозрении.

Депутат местного совета в Днепропетровской области подозревается в незаконном лишении свободы и вымогательстве 2,5 млн долларов США у предпринимателя.

Подробности сообщили в Офисе генерального прокурора.

Депутат одного из местных советов Днепропетровщины получил подозрение в незаконном лишении свободы и требовании большой суммы денег, что сопровождалось физическим насилием. Это произошло при процессуальном руководстве прокуратуры АР Крым и г. Севастополя.

По данным следствия, в 2021 году подозреваемый попытался приобщиться к бизнесу предпринимателя из Днепра, занимавшегося строительством солнечных электростанций. Он приобрел необходимое оборудование для проекта, однако, не оформляя должным образом покупки и вероятно не получая прибыли, обвинил предпринимателя в неудачах и потребовал от него средства.

Несмотря на то, что предприниматель был мобилизован и служил в ВСУ, депутат не переставал требовать деньги, звоня ему с требованиями вернуть "долг", меняя сумму долга каждый раз.

В октябре 2024 года подозреваемый вместе с сообщниками заблокировал автомобиль пострадавшего на трассе вблизи села Спасское в Днепропетровской области. Угрожая физической расправой, он требовал передать ему 2,5 млн. долларов США и переоформить бизнес. Когда предприниматель отказался, они начали его избивать в течение 40 минут, а затем насильно вывезли в здание, где удерживали его около суток, угрожая убийством и пыткой. Отпустили потерпевшего только после того, как он пообещал найти деньги.

Правоохранители задержали депутата в порядке ст. 208 УПК Украины во время очередной встречи с потерпевшим, к которой присоединились новые угрозы убийством, если тот не передаст средства и корпоративные права.

В настоящее время идет установление всех лиц, причастных к совершению преступления, и решается вопрос о их возможном уведомлении о подозрении.

Относительно подозреваемого была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 1,2 млн грн. Прокурор не согласился с решением суда и подал апелляционную жалобу.

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