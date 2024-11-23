В 2024 году некоторые украинцы начали жаловаться на задержки в выплатах социальных пособий.

Основной причиной этого стало перенаправление бюджетных средств на приоритетные нужды, в том числе военные расходы.

Как отмечают факты, такое заявление сделали в Министерстве социальной политики. Да, финансирование социальных программ в значительной степени обеспечиваются с помощью международной помощи. Оксана Жолнович, глава министерства, заявила, что, несмотря на задержки, выплаты будут осуществлены в полном объеме.

"На данный момент нет оснований полагать, что социальные выплаты будут прекращены", – добавили в Министерстве.

Там также объяснили, что счета оплачиваются по приоритетности. В случае поступления запроса на выплаты от Министерства обороны именно эти расходы оплачиваются в первую очередь. Это часть правительственной стратегии в военное время. Если поддержка долгое время не поступает на счет, граждане могут обращаться на горячую линию по номеру 1545, где им предоставляется необходимая помощь и объяснение. Однако в правительстве призывают украинцев не волноваться и уверяют, что начисление средств обязательно произойдет, поскольку все социальные расходы заложены в госбюджет Украины.



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