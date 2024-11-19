Враг массированно атаковал Запорожье, из-за обстрелов пострадали, к городу возникли проблемы с электро- и теплоснабжением.

Российские военные обстреляли Запорожье более десяти беспилотников типа "Шахед", известно о последствиях атаки.

Известно, что в результате обстрелов пострадали, сейчас в Запорожье есть проблемы с электро- и теплоснабжением.

Напомним, что вечером 18 ноября, российские захватчики атаковали Запорожье более 10 "Шахедами".

Из-за атаки почти 18 тысяч абонентов находятся без света.

Об этом сообщил глава запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram.

"Более 15,6 тысячи абонентов остаются обесточенными после ночной атаки «шахедов» на Запорожье. Враг оставил без света более 17,6 тысячи потребителей. Благодаря усилиям энергетиков и коммунальщиков, почти 2 тысячам абонентов электроэнергию уже восстановили", - сообщил Федоров.

По его словам, от теплоснабжения отключено 677 домов.

Ранее сообщалось, что 18 ноября российские оккупанты нанесли 458 ударов по территории одиннадцати населенных пунктов Запорожской области.

Глава Запорожской ОВА Иван Федоров в своем Telegram-канале сообщил, что российская армия нанесла 458 ударов по территории одиннадцати городов и сел Запорожской области.

К слову, графики отключений света в Украине будут применяться только в случае команды от НЭК Укрэнерго при необходимости сбалансировать энергосистему.

Последние новости Украины:

Военный эксперт рассказал, какую стратегическую задачу поставили перед российскими войсками.

Главные причины отступления ВСУ: военный эксперт рассказал, из-за чего не удается держать фронт.

Новый вызов для ВСУ: эксперт рассказал, как российские дроны научились уклоняться от атак.