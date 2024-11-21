Минобороны отчитывалось за цифровые продукты, которые активно внедрялись в армии в этом году.

Минобороны планирует внедрить программу лояльности "Плюсы" для военных – в рамках инициативы 100 крупнейших украинских компаний смогут предоставлять защитникам скидки на свои услуги.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко, отметив, что в 2024 году уже произошло внедрение нескольких цифровых инструментов, в частности, в приложении "Резерв+".

В приложении была запущена система онлайн-рекрутинга, позволяющая найти почти 4 тысячи вакансий. Также представилась возможность воспользоваться отсрочкой от мобилизации, и уже за первую неделю этой опцией воспользовались более 150 тысяч украинцев.

Черногоренко также поделилась планами по упрощению процедуры учета военнообязанных. С 2025 года, по ее словам, украинцы смогут осуществить учет в государстве и стать на военный учет через свой смартфон без необходимости посещать ТЦК и подавать бумажные документы. Для этого будут внесены соответствующие изменения в законодательство.

Относительно введения онлайн-рекрутинга в "Резерв+", заместитель министра подчеркнула, что этот механизм дает гражданам возможность выбирать вакансии, бригады и активно приобщаться к Силам обороны, вместо того чтобы ждать принудительной мобилизации.

Министерство обороны также планирует модернизировать систему военно-больничных комиссий (ВЛК), сделав медосмотр доступным в гражданских учреждениях здравоохранения, удобных для граждан. После прохождения медицинского осмотра результат будет направляться в воинскую часть посредством обмена с реестрами, что позволит принимать решения без коррупционных вмешательств.

Замминистра подчеркнула, что электронный военно-учетный документ является полноценным заменителем бумажных, и требование бумажных версий является нарушением законодательства Украины.

Кроме того, она рассказала о новом механизме перевода военных между частями. По новым правилам военнослужащим больше не нужно получать согласования от командира бригады для перевода, и вся процедура значительно упрощена. Это позволяет оперативно обрабатывать запросы через кадровые центры.

Источник: ТСН.

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