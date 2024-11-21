Он считает, что не все украинские мужчины должны быть отправлены на фронт, потому что каждый выполняет важную работу даже в тылу.

Биец Вооруженных сил Украины с позывным "Тунец" поделился своим мнением о мобилизации и важности разных ролей в условиях войны.

Такое мнение высказал боец ​​Вооруженных сил Украины с позывным "Тунец" в интервью 24 Каналу.

Он считает, что не все украинские мужчины должны быть отправлены на фронт, потому что каждый выполняет важную работу даже в тылу.

"Если всех гнать на фронт, то кто останется в тылу? Кто-то работает дальнобойщиком, кто-то - сварщиком, кто-то - электриком. И что, всех этих людей отправят воевать? Я так не считаю", - отметил он.

По его словам, важно понимать, что работа в тылу также является частью войны. Он подчеркнул, что армия не должна ассоциироваться только с болью и потерями, а должна представляться как часть большого процесса, где есть место и для юмора, и для братства.

"Не всех надо гнать. Самой стране нужно делать такую ​​рекламу армии, что армия – это не только смерть, слезы. ... На войне всегда есть жертвы, всегда есть побратимство. Благодаря этому можно сделать большие шаги к победе", - добавил боец. .

В то же время "Тунец" поддерживает идею, что мужчин в возрасте 18-25 лет нужно привлекать в ВСУ исключительно на добровольных началах.

"Это должно складываться в их головах. У них должна быть какая-то мотивация и желание служить. Прежде всего - желание защищать государство. Если говоришь, что государство тебе ничего не дало, так сделай что-то для этого государства, чтобы оно тебе что-то дало", - подчеркнул он. он.

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