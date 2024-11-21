В случае доказательства вины им грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Служба безопасности Украины и Национальная полиция обезвредили агентурную группу, работавшую на ФСБ и организованную для совершения терактов по всей Украине.

Как сообщили в СБУ, агентами россии оказались совсем юные парни 17, 15 и 20 лет.

Операция проходила в Одессе, где были задержаны трое местных жителей, намеревавшихся произвести взрывы и поджоги в разных регионах страны. Один из терактов они планировали совершить на юге Украины, используя самодельное взрывное устройство, способное повлечь за собой многочисленные жертвы.

Согласно материалам дела, преступники уже совершили один взрыв в Киеве. В ходе этого инцидента 17-летний участник группы заложил взрывчатку вблизи государственного учреждения. Взрывчатка была начинена гвоздями и саморезами, а приводилась в действие с помощью дистанционного управления. После взрыва СБУ удалось задокументировать действия взрывателя и установить его связи с другими членами группы.

В дальнейшем расследование стало известно, что злоумышленник скрывался в арендованных квартирах Киева, а затем вернулся в Одессу для подготовки новых атак. Его задержали при покупке химических веществ и компонентов для изготовления еще одной взрывчатки.

Кроме него, правоохранители задержали двух его подельников - 15-летнего и 20-летнего жителей Одессы, которые занимались поджогами отделений "Укрпочты" в Одессе и Николаеве.

Как стало известно в ходе расследования, все три фигуранта действовали под руководством российского куратора, с которым они поддерживали связь через Телеграмм-каналы. По его инструкциям они производили взрывные устройства и легковоспламеняющиеся вещества, а также согласовывали свои планы терактов.

Два фигуранта находятся под стражей, а в отношении несовершеннолетнего участника группы решается вопрос об ответственности. В случае доказательства вины им грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Последние новости в Украине:

В Украине разгорелся конфликт между беременной и представителем ТЦК, видео: "Они здесь заодно все абсолютно".

Положили в собственные карманы 34 миллиона из бюджета Днепра: чиновники горсовета нанесли ущерб.

Чиновник городского совета разбогател благодаря коррупционной схеме: использовал свое служебное положение.