Он призывает людей не оставаться пассивными, не сидеть на месте или проводить время в телефонах.

Женя Галич, лидер группы O.TORVALD и военнослужащий, объяснил, почему до сих пор не рассказывал своей жене Валерии о своем опыте войны.

Об этом сообщает "Дивогляд" со ссылкой на его интервью проекту Муз_Тренд.

Он отметил, что сейчас его любимая с детьми находится за границей, и он не хочет, чтобы она узнала все ужасы, которые ему пришлось пережить во время службы. Это остается для него трудным и болезненным вопросом, и он пока не готов делиться этим с близкими.

"Я еще не говорил... Я просто не хочу, чтобы она это знала. У меня слезы на глазах, потому что видел много там разного. Не знаю, эмоция такая, что придется когда-то рассказать", - поделился он.

Также Галич рассказал, что с ноября прошлого года работает с психотерапевтом, помогающим ему справиться с эмоциональными потрясениями. Он признался, что иногда его "триггерит" даже ночью, когда эмоции трудно контролировать.

Одним из самых больших потрясений для него стал случай, когда российская ракета попала в дом во Львове, в результате чего погибла мать с тремя дочерьми, а отец остался жив. Этот случай сильно повлиял на него, и несколько дней он находился в тяжелом психологическом состоянии.

Музыкант также подчеркнул важность физических нагрузок и спорта, которые помогают ему справляться со стрессом. Он призывает людей не оставаться пассивными, не сидеть на месте или проводить время в телефонах, а активно двигаться и искать способы отвлечься от отрицательных мыслей и напряжения.

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