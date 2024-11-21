Столица Украины оказалась перед угрозой блекаута в преддверии зимы, эксперты рассказали, к чему готовиться киевлянам.

Эксперт назвал два города в Украине, которым грозит блекаут этой зимой и кому нужно готовиться к длительным отключениям.

Председатель Совета Украинской Ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев сообщил, что для обеспечения аварийного энергоснабжения коммунального хозяйства в Киеве требуется как минимум 150 МВт генерирующих мощностей.

По его словам, если не будет устойчивого электроснабжения, или будет дефицит электрической энергии, эксперт считает, что скоро украинцы это почувствуют или из-за обстрелов, а возможно, это будет синергия двух факторов - необходимо обеспечить доставку теплоносителя в каждый дом, а для этого нужна электрическая энергия.

"К сожалению, ни город Киев, ни город Львов, точно знаю, не прошли это испытание", – сообщил Игнатьев.

Он добавил, что такой же сценарий продолжительного отключения света может ожидать и Львов.

Источник: "Новости.LIVE" .

Ранее сообщалось, что бывший министр энергетики Иван Плачков объяснил, что существует три возможных варианта развития событий этой зимой.

Оптимистический сценарий : мягкая зима с температурой до -4°C…-5°C и отсутствие массовых обстрелов энергетической инфраструктуры. В таком случае возможны кратковременные отключения электроэнергии не более чем на 2 часа по графику.

Сценарий средней сложности : холодная зима с температурой от -18°C до -25°C и отсутствие обстрелов. В таком случае будут плановые веерные, аварийные и стабилизационные отключения, продолжительностью от 4 до 6 часов, но по четкому графику.

Пессимистический сценарий : холодная зима и массированные обстрелы энергетической инфраструктуры. В таком случае возможны длительные отключения электроэнергии, которые могут продолжаться до пяти суток.

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