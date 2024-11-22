Все эти активы не отвечают официальным доходам должностного лица и его семьи.

НАПК выявило признаки незаконного обогащения на сумму более 27,7 миллиона гривен у бывшего высокопоставленного чиновника Службы безопасности Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе НАПК. Речь идет об эксначальнике Департамента хозяйственного обеспечения СБУ.

В процессе расследования были обнаружены необоснованные активы, принадлежащие не только самому должностному лицу, но и его семье и знакомому лицу. В частности, были обнаружены значительные суммы наличных денег в иностранной валюте, несколько объектов недвижимости, автомобили и земельные участки.

Расследование проводилось по инициативе НАПК в сотрудничестве с СБУ. Агентство провело мониторинг образа жизни эксслужащего и его родственников, что позволило выявить признаки коррупционного правонарушения, предусмотренного ст. 368-5 Уголовного кодекса Украины, и указать на незаконное обогащение более чем на 27,7 миллиона гривен.

Согласно данным следствия, бывшее должностное лицо и его близкое окружение приобрели большое количество активов без соответствующего источника дохода:

Наличные деньги в сумме 70 тыс. долларов США и 40 тыс. евро, изъятое правоохранительными органами;

Квартира в Киеве стоимостью более 4,4 млн грн, зарегистрированная на лицо, связанное с эксслужащим;

Автомобили: Mitsubishi I200 (2019 г.в., стоимостью 860 тыс. грн), Toyota RAV-4 Hybrid (2021 г.в., более 1,1 млн грн), Jeep Grand Cherokee (2011 г.в., 500 тыс. грн.) ., Volvo XC90 (2021 г.в., более 1,6 млн грн), Tesla Model X (2018 г.в., 500 тыс. грн);

Пять объектов недвижимости, четыре из которых расположены в престижном Печерском районе Киева, на общую сумму более 13,8 млн. грн.;

Земельные участки в Запорожской и Киевской областях на сумму 235 тысяч. грн.

Все эти активы не отвечают официальным доходам должностного лица и его семьи. В частности, с 2021 по 2022 год на банковские счета сына подозреваемого поступило более 1,1 миллиона гривен, из которых более 842 тысяч были внесены наличными, и их происхождение не подтверждается законными доходами.

В настоящее время материалы дела переданы в Офис генерального прокурора для присоединения к уголовному производству и последующего досудебного расследования с целью привлечения бывшего должностного лица к уголовной ответственности.

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