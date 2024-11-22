Служба безопасности Украины задержала еще одного агента российских спецслужб, который корректировал воздушные атаки окупантов и организовывал поджоги в Украине.

Подробности сообщила пресс-служба СБУ.

Злоумышленником оказался 22-летний бариста из Винницы, действовавший в Киевской и Винницкой областях. По информации СБУ, этот агент собирал разведданные об одной из киевских ТЭЦ, которую российские войска планировали атаковать комбинированным ударом с ракет и дронов-камикадзе.

Кроме того, он пытался обнаружить радиолокационные станции Вооруженных Сил Украины, обеспечивающие воздушную оборону столицы, в частности, над тепловыми электростанциями. В Винницкой области агент также пытался поджечь трансформаторные подстанции на железной дороге.

Задержание произошло после того, как он попытался совершить поджог. Военная контрразведка СБУ зафиксировала его преступные действия и задержала его "на горячем".

Как установило следствие, молодой человек был завербован российскими спецслужбами дистанционно в октябре этого года. Во время обысков у него изъяли мобильный телефон с анонимным чатом, по которому он отчитывался своему куратору из РФ.

СБУ сообщила предателю о подозрении по части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство в условиях военного положения). Агент находится под стражей, ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

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