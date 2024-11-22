Военнослужащая высказала свое мнение по поводу уклонян в Украине, отметив, что отношение к таким людям не может быть положительным.

Военная Александра Коцюбайло критикует украинцев, которые без повода выехали из Украины, особенно уклоняющихся от мобилизации, которые скрываются за женскими юбками.

Об этом военнослужащая, сестра Героя Украины "Да Винчи" Александра Коцюбайло сказала в интервью "Армия TV".

Военнослужащая высказала свое мнение по поводу уклонян в Украине, отметив, что отношение к таким людям не может быть положительным.

"Для меня непонимание, чего эти люди не чувствуют своего долга. Ведь когда все хорошо - ты здесь. Это как быть с мамой. Когда она заботится о тебе, она в силе дать тебе что-нибудь. И ты берешь этот ресурс у нее. А когда ей нужна помощь, на тебя ложится все, что она тебе давала - ты просто убегаешь. - сказала Коцюбайло.

Она также поделилась своим отношением к людям, уехавшим из Украины.

"Кто-то уехал и до сих пор считает себя украинцем. Уехал - я не имею в виду, что произошли какие-то обстоятельства, дом потеряли или что-то. А просто уехали и сидят там. Это для меня не украинцы. Потому что украинцы, которые имеют возможность, приобщаются к борьбе. Ведь от этого зависит судьба твоей страны", – сказала защитница.

По мнению военной, украинцы, еще не достигшие мобилизационного возраста, должны готовиться к службе в армии уже сейчас, проходя курсы и поступая в военные учебные заведения по примеру Израиля. Потому что Россия никуда не денется и всегда будет у границ Украины. Это в свою очередь несет опасность, поэтому следует быть готовыми.

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