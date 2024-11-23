Верховная Рада поддержала законопроект №12104 о предоставлении права на отсрочку еще одной категории украинцев.

Верховная Рада приняла законопроект №12104, который дает право на отсрочку от мобилизации еще одной категории украинских граждан - это решение поддержали 304 депутата.

Об этом сообщил народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

В частности, Верховная Рада поддержала законопроект №12104 о предоставлении права на отсрочку прошедшим плен гражданским гражданам.

"Давно добивались того, чтобы у прошедших плен людей было так же право на отсрочку от службы, как это работает сейчас с военнопленными. Потому что это справедливо! И наконец добились", — отметил депутат.

Алексей Гончаренко сообщил, что законопроект также упрощает процедуру предоставления отсрочки от мобилизации для лиц, чьи близкие родственники пропали без вести. Это право распространяется не только на родных лиц, признанных пропавшими при особых обстоятельствах, но и на тех, кто получил статус "безвестно отсутствующего" из-за решения суда.

"Родственникам не придется проходить сложные судебные процессы, достаточно будет документов из Единого реестра лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, или решения суда", - пояснил депутат.

Кроме того, Верховная Рада поддержала законопроект №11531, предоставляющий право на увольнение со службы несовершеннородным родственникам погибших или пропавших без вести защитников. Этот законопроект был поддержан 308 голосами парламентариев.

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