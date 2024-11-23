Области холода и низкого давления быстро продвигаются к востоку, охватывая и Украину.

В третью декаду ноября в Украине ожидается значительная нестабильность погодных условий, с колебаниями температуры и атмосферного давления.

Об этом рассказал в комментарии сайту "Телеграф" известный синоптик Игорь Кибальчич.

Над северо-западной Европой погода изменилась из-за стремительного вторжения арктического холода в южные регионы. Это вызвало активизацию циклонов, принесших дожди, сильный ветер и осадки на территории центральной Европы и стран Балтии. Области холода и низкого давления быстро продвигаются к востоку, охватывая и Украину.

В частности, с 23 по 27 ноября в Украине ожидается антициклональный характер погоды с высоким атмосферным давлением и отсутствием осадков. Однако в последние дни месяца давление начнет снижаться, что повлечет вероятность небольших осадков в виде мокрого снега и дождя.

В западных и северных областях 22 ноября продолжится похолодание с ночными температурами -3...-9°C, а дневными -2...+4°C. В южных и восточных регионах будет теплее: ночью +1…+6°C, днем ​​+3…+10°C, а 23 ноября температура может достигнуть +12…+16°C. С 25 ноября в Левобережье температура снизится до -1...-6°C ночью и -1...+4°C днем.

В общем, последняя неделя ноября обещает быть аномально холодной, особенно на западе и севере Украины, с резкими перепадами температуры и атмосферного давления.

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