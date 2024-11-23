Несмотря на ранения ему удалось доплыть до ближайшего берега. Это был маленький островок.

Роман Романчук, военный из Волыни, 14 дней ждал эвакуации в Херсонской области с турникетом на руке после тяжелого ранения.

В комментарии для Суспільного 32-летний защитник рассказал, как ему удалось выжить, адаптироваться к протезам и приспособиться к новому быту.

До 24 февраля 2022 года он работал в Польше строителем, но после начала полномасштабного вторжения вернулся в Украину и присоединился к армии.

Первые полтора года Роман служил на Луцком военном аэродроме, а впоследствии был прикомандирован в 35-ю отдельную бригаду морской пехоты, где исполнял обязанности стрелка. Первое ранение он получил в конце февраля 2024 года, во время обороны позиций вблизи Кринок Херсонской области.

"Там, где наша позиция была, там был подвал, сбоку дом. Залезли трое россиян, засели, где-то ночью туда проскочили. Мы пошли их штурмовать и тогда я получил ранение в руку. Это скорее всего был пуля, она там не осталась, но мне распорола от запястья до локтя руку», - говорит боец.

После получения ранения Роман Романчук вместе с собратьями отправился в пункт эвакуации. Из-за интенсивных обстрелов они вынуждены были ждать лодку четыре дня.

"Мы в лодку позаскочили, минут 5 отплыли и нас расстреляли. Мне ногу ранило, лодки сожгли. Сначала я не понимал, что мне перебили бедро. Я видел, что штаны порвались, на адреналине я не чувствовал эти боли. Под ногой мне что-то мешало, я думал какая-то ветка, что ли. Но потом понял, что это не ветвь — это моя нога", - вспомнил боец.

Несмотря на ранения ему удалось доплыть до ближайшего берега. Это был маленький островок, около 2 на 2 метра. По бокам были кусты, деревья. Он залез в кусты, наложил турникет и потерял сознание. Пил воду из реки, а есть было нечего.

На третий день его заметил украинский дрон, и вскоре на остров сбросили рацию, из-за которой поддерживали связь и утешали, что спасательная операция не заставит себя ждать. Романа эвакуировали через 14 дней, несмотря на постоянные обстрелы. В Херсоне ему ампутировали руку, а позже, в Одессе – обе ноги.

Через месяц после операций Роман вернулся на Волынь, где продолжил реабилитацию и получил протезы для обеих ног, а затем для руки.

Роман родом из Ровенской области, но живет в селе Горка Полонка на Волыни. До войны он приобрел земельный участок, на котором стояла небольшая баня — она и стала его домом. Несмотря на боль, мужчина пытается самостоятельно выполнять домашние дела: носит дрова, убирает, готовит еду.

Роман живет сам, помогают ему добровольцы и волонтеры, которые привозят продукты и дрова. У него уже 7 лет нет родителей, давно разведен и имеет 11-летнего сына.

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