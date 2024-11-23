Ирина Романович из села Забранное Житомирской области уже несколько месяцев не может получить государственную выплату за погибшего сына, военнослужащего ВСУ Андрея Кварчии.
Как говорится в сюжете Суспільного, Андрей погиб в августе 2023 года, взорвавшись на мини во время исполнения служебных обязанностей.
Мама погибшего военного рассказала, что ее сын, 45-летний сапер 115-й бригады, служил в Вооруженных силах Украины и погиб, разминируя территорию у села Борутино на севере Житомирщины.
«Еще до войны он жил в Киеве, приезжал и говорил, если будет война, сразу пойдет на войну. Я ничего не имела против. Он служил на срочной службе, был сапером. Я не волновалась за него, была спокойной и не думала, что он погибнет», — поделилась Ирина Романович.
Андрея хорошо знали в его родном селе. Местная жительница Ольга Бовсуновская вспоминает, что он всегда был готов помочь:
«Если кто-то просил помощи, он всегда приходил и делал. Его все знали, он был очень хорошим парнем».
Другая местная жительница Галина Возненко добавляет: «Андрей всегда помогал каждому. Очень жаль парня».
Мать военного также рассказала, что расследование гибели ее сына длилось семь месяцев, и за это время Андрей не был исключен из личного состава.
«Семь месяцев прошло — не давали заключения следственной комиссии. И он семь месяцев не был исключен из личного состава. Почему Министерство обороны не дает мне ответа? Стандартного, бессмысленного ответа. Три месяца прошло, как лежат документы», — с сожалением говорит женщина.
Несмотря на эти трудности, Ирина Романович хочет использовать компенсацию за смерть сына в помощь Вооруженным силам Украины.
«Прошел год и три месяца, как погиб мой сын. Я хочу миллион, возможно, и больше дать на ВСУ, машину купит, квадрокоптеры батальона. Мне этих денег столько не нужно, наряды мне не нужны, дома и земельные участки тоже не нужны. Я хочу, чтобы скорее война закончилась, хочу помочь ребятам», — подытожила она.
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