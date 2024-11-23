Мать военного также рассказала, что расследование гибели ее сына длилось семь месяцев, и за это время Андрей не был исключен из личного состава.

Ирина Романович из села Забранное Житомирской области уже несколько месяцев не может получить государственную выплату за погибшего сына, военнослужащего ВСУ Андрея Кварчии.

Как говорится в сюжете Суспільного, Андрей погиб в августе 2023 года, взорвавшись на мини во время исполнения служебных обязанностей.

Мама погибшего военного рассказала, что ее сын, 45-летний сапер 115-й бригады, служил в Вооруженных силах Украины и погиб, разминируя территорию у села Борутино на севере Житомирщины.

«Еще до войны он жил в Киеве, приезжал и говорил, если будет война, сразу пойдет на войну. Я ничего не имела против. Он служил на срочной службе, был сапером. Я не волновалась за него, была спокойной и не думала, что он погибнет», — поделилась Ирина Романович.

Андрея хорошо знали в его родном селе. Местная жительница Ольга Бовсуновская вспоминает, что он всегда был готов помочь:

«Если кто-то просил помощи, он всегда приходил и делал. Его все знали, он был очень хорошим парнем».

Другая местная жительница Галина Возненко добавляет: «Андрей всегда помогал каждому. Очень жаль парня».

Мать военного также рассказала, что расследование гибели ее сына длилось семь месяцев, и за это время Андрей не был исключен из личного состава.

«Семь месяцев прошло — не давали заключения следственной комиссии. И он семь месяцев не был исключен из личного состава. Почему Министерство обороны не дает мне ответа? Стандартного, бессмысленного ответа. Три месяца прошло, как лежат документы», — с сожалением говорит женщина.

Несмотря на эти трудности, Ирина Романович хочет использовать компенсацию за смерть сына в помощь Вооруженным силам Украины.

«Прошел год и три месяца, как погиб мой сын. Я хочу миллион, возможно, и больше дать на ВСУ, машину купит, квадрокоптеры батальона. Мне этих денег столько не нужно, наряды мне не нужны, дома и земельные участки тоже не нужны. Я хочу, чтобы скорее война закончилась, хочу помочь ребятам», — подытожила она.

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