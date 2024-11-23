Марианна Смбатян, которая от рождения прикована к тележке, рассказала, что во время сигнала тревоги просто продолжает делать свои дела.

В Запорожье около 90% укрытий не доступны людям с инвалидностью - есть ответственность непосредственно и местных органов власти и они должны делать расходы из своего бюджета.

Марианна Смбатян, которая с рождения пользуется инвалидной коляской, рассказала Общественному , что с начала полномасштабной войны ей так и не удалось самостоятельно попасть ни в какое укрытие.

Сейчас в Запорожской области работают 1403 сооружения гражданской защиты, но примерно 90% из них не приспособлены для людей с ограниченными возможностями, сообщил заместитель главы областной администрации Евгений Мироненко.

Зато жительница Запорожья Марианна Смбатян, которая с рождения прикована к коляске, рассказала, что во время сигнала тревоги просто продолжает делать свои дела.

"Сижу на своем диванчике, делаю свои дела. Если очень близко гепает могу вскрикнуть, но продолжаю... Я понимаю всю опасность этого, но даже перейти в коридор у меня возможности нет. Сама я не могу пересесть в тележку, для этого мне нужна физическая помощь. Да и я не знаю ни об одном укрытии приспособленном для того, чтобы человек на коляске смог спуститься", - раскрыла женщина.

Она добавила, что все ее знакомые с инвалидностью тоже находятся дома потому, что укрытия просто не приспособлены для людей на колясках.

Журналисты решили проверить несколько укрытий рядом с домом Марианны. Однако ни одно не приспособлено для людей на колясках.

В Запорожье большинство укрытий расположены в подвальных помещениях. Однако, из-за узких проходов и слишком крутой лестницы, а также отсутствия пандусов, они недоступны для людей с инвалидностью.

Одно из укрытий, расположенное в городской больнице, было рекомендовано контакт-центром как ближайшее к дому Марианны. Путь к нему занял 16 минут. Однако даже с помощью посторонних людей ей не удалось попасть в укрытие. Через крутую лестницу, ведущую к нему, спуститься на коляске было невозможно.

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