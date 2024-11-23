Украинские дроны - огромная проблема для рф, известно о самых масштабных атаках по стране-агрессору.

Так, за одну ночь территорию рф и оккупированный Крым могут атаковать больше сотни украинских дронов.

Регулярно поражаются вражеские аэродромы, НПЗ, нефтебазы, склады боеприпасов и другие объекты.

Военные эксперты говорят, что ущерб россии превышает затраты Украины.

Одной из самых масштабных атак можно считать удар ночью 1 сентября, тогда в рф заявили о сбитии 158 беспилотников.

Дроны атаковали 16 российских регионов: Москву и Ярославль, Курскую, Брянскую, Воронежскую, Белгородскую, Рязанскую, Московскую, Калужскую, Липецкую, Тульскую, Тамбовскую, Смоленскую, Орловску, Тверскую и Ивановскую области.

Вражеская армия заявляла о том, что якобы «все сбито», но известно о поражении минимум четырех объектов.

Вторая масштабная атака на рф была 21 июня. В Минобороны заявили о сбитии 120 дронов.

Под ударом были Волгоградская область и Краснодарский край, акватория Черного моря и оккупированный Крым.

В Генштабе сообщили, что был нанесен удар по Афипскому, Ильскому, Краснодарскому и Астраханскому нефтеперерабатывающим заводам.

Известно, что атакованы радиолокационные станции и центры радиоэлектронной разведки в Брянской области и оккупированном Крыму.

14 августа в рф заявили об уничтожении 117 беспилотников, Белгородская, Брянская, Волгоградская, Воронежская, Курская, Нижегородская, Орловская и Ростовская области оказались под ударом украинских дронов.

Генштаб тогда сообщил о поражении сразу четырех военных аэродромов врага: «Халино», «Саваслейка», «Борисоглебск» и «Балтимор».

Источник: slovoidilo.

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