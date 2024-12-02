Один из самых простых способов взломать аккаунт Telegram — получить физический доступ к разблокированному телефону или устройству.

В этом случае все "навороты" безопасности Telegram вылетают в окно.

С другой стороны, боты Telegram, администраторы групп и даже учетные записи пользователей могут быть взломаны с помощью фишинга, вредоносного ПО, мошенничества или других методов.

Как и любое другое приложение, приложение для обмена сообщениями Telegram не на 100% защищен от хакеров.

Кроме того, в Telegram появилась новая схема взлома аккаунтов. В Telegram можно не только купить подписку Premium - этим уже начали пользоваться злоумышленники, похищающие чужие аккаунты.

Для кражи аккаунта аферисты в Telegram присылают пользователю сообщения с "подарочной подпиской" Premium сроком на год.

Имя ссылки имеет официальный вид, но это "вшитый" у него URL-адрес, который ведет на фишинговый сайт, стилизованный под веб-версию Telegram.

Жертва вводит логин и пароль от аккаунта, после чого может потерять и доступ к нему, и содержимое привязанного кошелька.

Проверить ссылку в Telegram без перехода по нему просто - на телефоне нужно удерживать палец на ссылек до появления контекстного меню, которое покажет реальный адрес.

Чтобы проверить ссылку на ПК, нужно навести на ссылку курсор и подождать пару секунд.

Источник: itechua.

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