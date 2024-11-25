Эта помощь больше известна как социальная пенсия по возрасту.

Не все украинцы могут получить традиционную пенсию из-за отсутствия необходимого стажа, но для таких лиц предусмотрена социальная помощь, которая может быть предоставлена ​​при достижении 65 лет.

Об этом информируют в Действии.

Условия начисления социальной пенсии

Если у вас нет достаточного стажа для получения стандартной пенсии, с 65-ти лет вы можете претендовать на социальную пенсию. Ее размер определяется между прожиточным минимумом для лиц, потерявших трудоспособность (2361 гривна) и среднемесячным доходом на одного члена семьи за последние шесть месяцев. В то же время максимальная сумма пособия не может превысить 100% прожиточного минимума для трудоспособных лиц, что на сегодняшний день составляет 3 028 гривен.

Важно, что социальная пенсия для лиц без стажа пересматривается каждые полгода, учитывая изменения в доходах и имущественном состоянии.

Когда социальная пенсия не назначается?

Есть случаи, когда социальная пенсия по возрасту не назначается:

Если лицо уже получает пенсию или доход от работы или другой деятельности.

Если члены семьи совершили покупку или оплату услуг на сумму более 50 000 гривен в течение года до обращения за помощью.

Если средний доход на человека в семье за ​​последние шесть месяцев превышает 100% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц.

Если при проверке обнаружены дополнительные источники дохода, не указанные в декларации (например, аренда недвижимости или заработок нетрудоустроенных членов семьи).

Если в собственности лица или его семьи есть дополнительное жилье, площадь которого превышает установленные нормы или несколько автомобилей.

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