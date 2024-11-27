С начала полномасштабной войны, которую развязала Россия, по данным ООН, погибли более 12 тысяч украинцев.н

Так, по данным ООН с 2022 года, погибли более 12 тысяч мирных граждан Украины и более 26 тысяч были ранены.

Однако это официальная статистика, реальное число погибших гораздо больше, пока назвать точные данные трудно из-за оккупации территорий.

В общей сложности более тысячи дней полномасштабной войны самым кровавым ударом России – удар по драматическому театру в Мариуполе 16 марта, где находились мирные жители.

В данный момент точное число жертв неизвестно и к сожалению вряд ли будет установлена ​​- оккупанты снесли здание.

Известно, что официальные власти Мариуполя предполагали, что погибнуть могли в тот день около 300 человек.

1 и 29 марта оккупанты ударили по админзданиям в Харькове и Николаеве.

В Харькове из-за атак врага погибли 29 человек и 35 пострадали, в Николаеве - 37 погибших и 36 пострадавших.

8 апреля захватчики ударили по железнодорожному вокзалу в Краматорске ракетой "Точка-У" с кассетными боеприпасами.

В начале 2023 года россияне нанесли ракетный удар по Днепру – обрушились два подъезда многоэтажного жилого дома. Погибли 46 человек, 80 пострадали.

28 апреля две российские ракеты Х-101 попали в девятиэтажный жилой дом в Умани, погибли 24 человека, 17 ранены.

В марте 2024 года российские войска два раза атаковали жилые дома в Одессе, 2 марта погибли 12 человек, 15 марта – 21, более 80 были ранены.

18 ноября из-за удара врага по Одессе баллистикой погибли 10 человек, десятки ранены.

Источник: slovoidilo .

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