Вооруженные силы Украины активно используют на поле боя роботизированных собак, узнайте, что известно об этих боевых машинах.

Речь идет о Brit Alliance Dog (BAD.2), которую поставила для ВСУ британская компания.

В конце августа у украинских защитников было около тридцати штук таких роботов.

BAD.2, второе поколение – беспилотный наземный аппарат на четырех «лапах», они обеспечивают стабильность и мобильность в преодолении препятствий и неровных поверхностей.

Робот-собака управляется дистанционно оператором (на расстоянии до 3,5 км), может работать в течение пяти часов и передвигаться со скоростью около 15 км в час.

Работы-собаки Brit Alliance Dog используются для широкого спектра военных задач.

Работы могут доставлять грузы на линии столкновения до десяти килограмм, например боеприпасы или медикаменты.

BAD.2 выполняют разные разведывательные функции на поле боя во время русско-украинской войны.

Робот Brit Alliance Dog покрыт камуфляжем от немецкой компании Concamo – это делает невозможным обнаружение робота визуально, с помощью тепловизора.

Выполнение задач работами снижает риски для украинских защитников, также робот бесшумный, может записывать видео и звук.

Цена такого робота-собаки начинается от 4,4 тысячи до 8,9 тысячи долларов в зависимости от модификации.

Источник: slovoidilo .

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