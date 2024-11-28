Вражеская армия утром 28 ноября нанесла новый массированный удар по Украине, известно, куда целились россияне.

Движение вражеских ракет фиксировали на севере, востоке, юге и в центре Украины, а также российские ракеты долетели до западных областей.

Около 4:30 Воздушные силы сообщили, что Россия подняла в небо бомбардировщики Ту-95МС с аэродрома "Оленья" (Мурманская область), также был зафиксирован взлет семи бортов, совершивших пуски ракет.

Были пуски крылатых ракет типа "Калибр" из Черного моря.

Утром 29 ноября во многих регионах Украины раздавались взрывы.

Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что враг снова целился на украинскую энергетику.

"Снова энергетика под массированным ударом врага. Атаки на энергообъекты происходят по всей Украине", - сообщил он.

" Укрэнерго " сообщило, что в Украине ввели аварийные отключения света в связи с массированной атакой врага.

Экстренные отключения света могут продолжаться до 20:00, – информирует гендиректор YASNO.

Но он добавил, что это всего лишь прогноз, ситуация в энергосистеме сложная.

В Ивано-Франковской и Хмельницкой областях введены экстренные отключения света после атаки по энергетическим объектам, сообщили местные власти.

Во Львовской области более полумиллиона абонентов без света, сообщили местные власти.

Мэр Луцка Игорь Полищук сообщил о "прилетах" в городе, часть города осталась без света, не работает электротранспорт.

В Волынской области без света около 215 тысяч абонентов, критическую инфраструктуру заживили от генераторов.

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