Российские войска продолжают наносить массированные удары по объектам критической инфраструктуры Украины, что приводит к регулярным отключениям электроэнергии.

Поэтому лучше заранее подготовиться к возможным отключениям электроэнергии, продумав, как лучше пережить кризисный период.

Особое внимание следует уделить утеплению жилья, обеспечению его тепла и света. Для сохранения тепла в квартирах власти рекомендуют утеплить стены, двери и окна, использовать теплоотражающие материалы, а также позаботиться о дополнительных источниках обогрева.

Простые методы, такие как установка термоизоляционного материала за батареями или использование ковров под кроватью, помогут сократить теплопотери.

Рекомендуется также запастись водой и продуктами, которые не требуют сложного приготовления. Для хранения воды предлагаются технические рукава большой емкости. Питьевую воду можно обогащать солью, содой и сахаром, чтобы сохранить баланс минералов.

Жителям многоэтажек, где может отключиться канализация, советуют использовать альтернативные методы утилизации отходов. Для освещения помещений предлагается использовать светодиодные фонари, направляя их на зеркала или потолок, чтобы увеличить площадь освещения.

В условиях отсутствия связи и интернета важно иметь радиоприёмник для получения экстренной информации. При слабом мобильном сигнале рекомендуется переключить телефон в режим «2G», который потребляет меньше ресурсов сети.

Гражданам советуют провести пробный день без электричества, чтобы оценить свою готовность к подобным условиям.

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