Финалистка кулинарного проекта "Мастер Шеф-12" Ольга Рябенко показала, как приготовить идеальный паштет из куриной печени с яблоком.
"По этому рецепту у вас получится самый нежный воздушный паштет, и это точно вариант быстрого приготовления, который выручит в любую минуту", – отметила звезда "Мастер Шеф".
Чтобы приготовить идеальный печеночный паштет, "Мастер Шеф" Ольга Рябенко берет следующие ингредиенты:
- 600 г куриной печени
- 100 г сливочного масла
- 1 яблоко
- 1 луковица
- 1 морковь
- 3-4 веточки тимьяна
- 100 г воды
- 250 г сливок жирностью 33%
- соль и молотый перец – по вкусу
Печень "Мастер Шеф" Ольга Рябенко промывает и зачищает от пленки.
В форму для запекания, ее можно застелеть пергаментом, выкладываем куриную печень, очищенное от кожуры и нарезанное средними кусочками яблоко, нарезанный лук, морковь, кубики сливочного масла, листочки тимьяна, воду, солим, перчим по вкусу и запекаем все в разогретой до 200 градусов духовке примерно час.
Запеченную печень с яблоком, овощами и всеми соками перекладываем в чашу блендера. Звезда "Мастер Шеф" добавляет жирные сливки и перебивает все до однородности.
Готовый паштет перекладываем в удобную форму для подачи и оставляем остывать при комнатной температуре. После этого отправляем паштет на ночь в холодильник для стабилизации.
Подавать печеночный паштет звезда "Мастер Шеф" предлагает с тостом или свежим хлебом, по желанию можно вместе с абрикосовым джемом, или использовать как начинку для блинов или тарталеток.
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