Печеночный паштет – это вкусное, нежное и полезное блюдо, а по этому рецепту от звезды "Мастер Шеф" он получится идеальным как на каждый день, так и для праздничного стола.

Финалистка кулинарного проекта "Мастер Шеф-12" Ольга Рябенко показала, как приготовить идеальный паштет из куриной печени с яблоком.

"По этому рецепту у вас получится самый нежный воздушный паштет, и это точно вариант быстрого приготовления, который выручит в любую минуту", – отметила звезда "Мастер Шеф".

Чтобы приготовить идеальный печеночный паштет, "Мастер Шеф" Ольга Рябенко берет следующие ингредиенты:

600 г куриной печени

100 г сливочного масла

1 яблоко

1 луковица

1 морковь

3-4 веточки тимьяна

100 г воды

250 г сливок жирностью 33%

соль и молотый перец – по вкусу

Печень "Мастер Шеф" Ольга Рябенко промывает и зачищает от пленки.

В форму для запекания, ее можно застелеть пергаментом, выкладываем куриную печень, очищенное от кожуры и нарезанное средними кусочками яблоко, нарезанный лук, морковь, кубики сливочного масла, листочки тимьяна, воду, солим, перчим по вкусу и запекаем все в разогретой до 200 градусов духовке примерно час.

Запеченную печень с яблоком, овощами и всеми соками перекладываем в чашу блендера. Звезда "Мастер Шеф" добавляет жирные сливки и перебивает все до однородности.

Готовый паштет перекладываем в удобную форму для подачи и оставляем остывать при комнатной температуре. После этого отправляем паштет на ночь в холодильник для стабилизации.

Подавать печеночный паштет звезда "Мастер Шеф" предлагает с тостом или свежим хлебом, по желанию можно вместе с абрикосовым джемом, или использовать как начинку для блинов или тарталеток.

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