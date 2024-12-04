Шеф-повар Валентина Кущ показала, как приготовить имбирно-медовые пряники – вкуснейшее печенье, которое идеально подходит к рождественским праздникам.
"Теста получается достаточно много, но пряники получаются очень вкусные. А еще их можно повесить на елку вместо игрушек", – советует шеф-повар.
Чтобы приготовить имбирно-медовые пряники, нам понадобится:
- мед - 150 г
- сахар – 100 г
- молотая корица – 1 ч.л.
- сухой имбирь – 1 ч.л.
- сода – 2 ч. л.
- сливочное масло – 120 г
- яйцо – 1 большое
- мука – 500 г
- по желанию можно добавить немного гвоздики, бадьяна или душистого перца
В сотейник или кастрюлю (не берите слишком маленькую, потому что после добавления соды масса начнет расти и пениться) выкладываем мед, сахар, корицу, имбирь и другие специи по желанию. Перемешиваем и прогреваем до растворения и появления пузырьков.
После этого добавляем соду и перемешиваем. Добавляем сливочное масло и снова перемешиваем. Добавляем яйцо и быстро перемешиваем, чтобы оно не свернулось.
В конце добавляем муку и замешиваем тесто, оно получится достаточно мягким и эластичным. На немного припыленном мукой столе или пергаменте раскатываем тесто и формочками вырезаем из него пряники.
На противень, застеленный пергаментом, выкладываем имбирно-медовые пряники немного на расстоянии друг от друга. Выпекаем в разогретой до 180 градусов в течение 6-10 минут в зависимости от толщины печенья, а также от того, хотите ли вы сделать пряники мягкими или более жесткими.
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