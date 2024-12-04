Звезда двенадцатого сезона шоу "Мастер Шеф" Ольга Рябенко показала, как приготовить легкий, невероятно вкусный и оригинальный салат с куриным филе и яблоком.

Такой салат не только очень просто готовится, получается вкусным и легким, но также имеет очень интересную подачу, которую точно оценят все гости.

Для приготовления оригинального салата с курицей и яблоком нам понадобится:

1 большое яблоко

1 большое куриное филе

3 ст.л. сухофруктов (звезда "Мастер Шеф" берет сушеную вишню, но можно брать другие по желанию)

2 пера зеленого лука

3 ст.л. любимых орехов или миндальных хлопьев

50 г твердого сыра

микрозелень – для декора

Чтобы приготовить заправку для этого салата, звезда "Мастер Шеф" просто смешивает до однородности 1 ст.л. майонеза, 1 ст.л. сметаны, 1 ст.л. меда или сиропа агавы, 2 ч.л. горчицы, а также немного соли и перца по вкусу.

Куриное филе "Мастер Шеф" Ольга Рябенко отваривает до готовности, оставляет остыть, а затем нарезает небольшими кубиками. Яблоко тоже нарезаем маленькими кубиками.

К курице с яблоком добавляем мелко нарезанный зеленый лук, сушеные вишни или другие сухофрукты (при необходимости их тоже нарезаем), миндальные хлопья или любимые орешки.

Для заправки добавляем майонез, сметану, мед, горчицу, соль, перец и все хорошо перемешиваем.

Для подачи "Мастер Шеф" Ольга Рябенко удаляет из яблока сердцевину и нарезает тонкими кольцами. На каждое кольцо яблока кладем тонкий кусочек твердого сыра, а сверху горкой выкладываем салат с курицей и яблоком, украшаем микрозеленью – и можно подавать.

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