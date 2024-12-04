Морковь по-корейски – это очень вкусная и популярная закуска, но если приготовить из нее такой салат, то получится просто нереальная вкуснятина.

Салат из моркови по-корейски и сыра косичку – это отличный вариант как для обычного перекуса, так и для праздничного стола.

Оригинальным рецептом поделилась украинская кулинарная блогерка Юлия Сенич.

Для приготовления вкусного салата с морковью по-корейски нам понадобятся следующие ингредиенты:

морковь по-корейски – 250 г

сыр "косичка" копченый - 200 г

яйца – 3 шт.

кукуруза консервированная – 200 г

майонез или сметана – 70-90 г

соль и молотый перец – по вкусу

Покупать морковь по-корейски для приготовления салата не придется, ее можно очень просто и быстро приготовить дома – рецепт здесь.

Яйца предварительно отвариваем вкрутую, даем им остыть, чистим от скорлупы и нарезаем на мелкие кубики. Сыр "косичка" нарезаем на мелкие кусочки.

В миске смешиваем морковь по-корейски, нарезанные яйца и копченый сыр. Добавляем консервированную кукурузу (обязательно сливаем с нее жидкость).

Для заправки добавляем в салат майонез или сметану, добавляем соль и молотый перец по вкусу и хорошо все перемешиваем.

Напомним, для приготовления вкусной моркови по-корейски блогерка на 500 г моркови берет 0,5 ч.л. соли, 2 ст.л. винного уксуса, 4 ст.л. растительного масла, 2-3 зубчика чеснока, 1 ч.л. сахара, специи (черный и красный перец, кориандр и мускатный орех) по вкусу.

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