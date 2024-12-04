Если у вас нет времени и желания возиться с приготовлением обычного штоллена на дрожжевом тесте, то этот рецепт – идеальный выход.

Творожный штоллен, в отличие от классического, готовится без дрожжей, очень просто и быстро, на приготовление теста вы потратите всего 10-15 минут.

Рецептом идеального творожного штоллена поделилась шеф-повар Валентина Кущ.

Для приготовления творожного штоллена без дрожжей нам понадобятся следующие ингредиенты (на 2 шт.):

мука пшеничная – 250 г

сахар – 100 г

творог – 150 г

масло сливочное – 100 г

яйцо – 1 шт.

орехи – 20 г

разрыхлитель - 11 г

сухофрукты – 100 г

соль - щепотка

+ сливочное масло и сахарная пудра, чтобы смазать и посыпать готовый штоллен

Также внутрь штоллена можно добавить марципан или маковую начинку.

Сухофрукты на 10 минут заливаем кипятком, затем сливаем воду. После этого заливаем их крепким алкоголем и оставляем минимум на ночь. По желанию можно обойтись и без алкоголя – тогда заливаем сухофрукты апельсиновым или яблочным соком, или чаем.

Смешиваем сухие ингредиенты: муку, разрыхлитель, сахар, соль. Добавляем холодное сливочное масло и растираем до состояния крошки.

Творог с яйцом перебиваем блендером до однородности и добавляем к крошке, быстро замешиваем пластичное тесто, которое не будет липнуть к рукам.

Сухофрукты сцеживаем и присыпаем их ложкой муки. Добавляем в тесто сухофрукты, измельченные ножом орехи и перемешиваем. Готовое тесто делим пополам.

Из теста формируем круг, выкладываем марципан или маковую начинку поближе к одному краю и заворачиваем, как на видео. Так же формируем второй штоллен.

Выпекаем творожные штоллены в разогретой до 160 градусов духовке примерно час до румяности. Теплые штоллены щедро смазываем ротопленным маслом и посыпаем сахарной пудрой.

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