Творожный штоллен, в отличие от классического, готовится без дрожжей, очень просто и быстро, на приготовление теста вы потратите всего 10-15 минут.
Рецептом идеального творожного штоллена поделилась шеф-повар Валентина Кущ.
Для приготовления творожного штоллена без дрожжей нам понадобятся следующие ингредиенты (на 2 шт.):
- мука пшеничная – 250 г
- сахар – 100 г
- творог – 150 г
- масло сливочное – 100 г
- яйцо – 1 шт.
- орехи – 20 г
- разрыхлитель - 11 г
- сухофрукты – 100 г
- соль - щепотка
- + сливочное масло и сахарная пудра, чтобы смазать и посыпать готовый штоллен
Также внутрь штоллена можно добавить марципан или маковую начинку.
Сухофрукты на 10 минут заливаем кипятком, затем сливаем воду. После этого заливаем их крепким алкоголем и оставляем минимум на ночь. По желанию можно обойтись и без алкоголя – тогда заливаем сухофрукты апельсиновым или яблочным соком, или чаем.
Смешиваем сухие ингредиенты: муку, разрыхлитель, сахар, соль. Добавляем холодное сливочное масло и растираем до состояния крошки.
Творог с яйцом перебиваем блендером до однородности и добавляем к крошке, быстро замешиваем пластичное тесто, которое не будет липнуть к рукам.
Сухофрукты сцеживаем и присыпаем их ложкой муки. Добавляем в тесто сухофрукты, измельченные ножом орехи и перемешиваем. Готовое тесто делим пополам.
Из теста формируем круг, выкладываем марципан или маковую начинку поближе к одному краю и заворачиваем, как на видео. Так же формируем второй штоллен.
Выпекаем творожные штоллены в разогретой до 160 градусов духовке примерно час до румяности. Теплые штоллены щедро смазываем ротопленным маслом и посыпаем сахарной пудрой.
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