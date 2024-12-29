У каждой хозяйки есть свой любимый рецепт ленивых голубцов, но этот вариант приготовления точно станет вашим фаворитом!

Ленивый голубец в виде пирога по рецепту Татьяны Литвиновой – это вкусное и сытное блюдо , которое можно приготовить без лишних трудностей.

Чтобы приготовить ленивый голубец, вам понадобятся следующие ингредиенты: капуста – 1 шт (700 г), морковь – 200 г, лук – 200 г, рис – 50 г, фарш – 500 г, томатный соус – 200 г, сухой чеснок – 1 .л., соль – 1,5 ч.л., кориандр – 1 ч.л., сметана – 100 г, чеснок – 2 зубчика.

Начать приготовление нужно с капусты. Выбираем средний кочан, обрываем с него верхние листья и заворачиваем капусту в пленку. Ставим в микроволновку на среднюю мощность на 15 минут.

Пока готовится капуста, можно заняться приготовлением начинки для голубцов. Сначала мелко нарезаем лук и чеснок и обжариваем их на сливочном масле до золотистого цвета. Затем натираем морковь на мелкой терке и добавляем ее к луку. Далее добавляем фарш. Важно тщательно обжарить мясо, чтобы оно стало равномерно румяным. После этого добавляем отварной рис.

Не забывайте о специях! Обязательно добавьте сушеный кориандр и немного чеснока для аромата. Для пикантности можно ввести томатный соус. Все тщательно смешиваем и пробуем по вкусу, не забывая добавить соль.

Когда капуста готова, аккуратно разрезаем пленку, чтобы не обжечься. Далее выкладываем капусту так, чтобы листья свисали с бортиков формы. Это позволит позже завернуть их. Обрезаем толстые стебли листьев, чтобы они не мешали. Следующим этапом является выкладывание начинки. Распределяем ее по всей площади формы, затем заворачиваем капусту так, чтобы ничего не утекало, а блюдо держало форму. Поверх начинки снова выкладываем капустные лепестки, заворачивая их краями вниз, чтобы закрыть всю начинку.

Далее готовим соус для запекания. В глубокой чашечке смешиваем сметану с томатным соусом, добавляем соль и хорошо перемешиваем. Последним шагом будет смазка этой смесью ленивого голубца.

Теперь можно отправлять форму в разогретую до 180°C духовку. Запекаем ленивый голубец около 45 минут, пока не образуется румяная корочка. Когда ленивый голубец готов – подавайте его горячим с ложкой сметаны.

Татьяна Литвинова уверяет, что ленивый голубец получится не только очень вкусным, но и полезным, поскольку все ингредиенты сбалансированы по белкам, жирам и углеводам.

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