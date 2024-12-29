Кето-пицца – это настоящая находка для тех, кто придерживается низкоуглеводной диеты или имеет непереносимость глютена и лактозы.

Экс-судья "Мастер Шеф" раскрыла свой рецепт пиццы на основе цветной капусты, который станет идеальным вариантом для вкусного обеда или ужина.

Чтобы кето-пицца получилась вкусной, вам понадобится: 400 г цветной капусты, два яйца, а также два вида сыра – пармезан и моцарелла. Кроме этого, вам потребуется томатный соус, несколько помидоров черри, бекон для дополнительного вкуса и специи по вашему желанию.

Для начала разбираем цветную капусту на соцветии и перебиваем в блендере, чтобы получить мелкую текстуру, похожую на рис. К смеси добавляем два яйца и натираем пармезан. Блендером сбиваем все до однородной консистенции. Получившуюся массу перекладываем на форму для выпекания, предварительно застеленную пергаментом и смазанную сливочным маслом для удобства.

Форма должна быть достаточно обширной, диаметр 32-33 см будет идеальным. Если у вас нет такой формы, можно разделить смесь на две части и приготовить две маленькие пиццы. Нужно хорошо распределить тесто по дну формы, делая небольшой бортик по краям. Не забудьте добавить немного соли.

Выпекаем лепешку в предварительно разогретой до 180°C духовке около 20-25 минут. Тесто должно хорошо пропекаться, стать упругим и золотистым. Пока основа для пиццы запекается, подготовим начинку. Нарезаем помидоры черри, бекона и моцареллу. Когда лепешка готова, вынимаем ее из духовки и смазываем томатным соусом или кетчупом. Выкладываем помидоры черри и бекон, а сверху добавляем моцареллу. Все это снова отправляем в духовку на 10-12 минут.

Ваша кето-пицца готова! Она держит форму, не распадается, и имеет вкусное хрустящее основание из капусты. Это идеальный рецепт для тех, кто хочет наслаждаться любимым блюдом без ущерба для фигуры и здоровья.

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