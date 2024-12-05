Пробовать квашеную капусту Евгений Клопотенко советует на третий-четвертый день. Готовую кашеную капусту храним в холодильнике.

Победитель "Мастер Шеф", известный шеф-повар и ресторатор Евгений Клопотенко показал, как приготовить вкусную и хрустящую квашеную (ферментированную) капусту.

Клопотенко отметил, что вообще ферментация – это важная составляющая украинской гастрономической культуры, и наши бабушки, может, и не знали, что такое пробиотики, но уже давно знали секреты приготовления хрустящей квашеной капусты.

На трехлитровую банку квашеной капусты Евгений Клопотенко берет большую капусту массой примерно 2,5 кг, одну морковку и две столовые ложки соли – и это все ингредиенты.

В общем, идеальная пропорция соли – это 15-20 г (одна столовая ложка без горки) на 1 кг капусты.

Капусту тонко шинкуем. Морковь натираем на крупной терке. К овощам добавляем соль и хорошо перемешиваем. "Мастер Шеф" Клопотенко подчеркнул, что нужно не мять капусту руками, а просто перемешать, иначе квашеная капуста не будет хрустящей.

Плотно выкладываем капусту с морковью в трехлитровую банку и оставляем ферментироваться в тепле. Через день или два капуста выпустит сок, поэтому чтобы он не растекался, банку следует ставить в миску или на тарелку.

Если вдруг вас пугает станный запах от капусты в процессе квашения, не стоит волноваться, он позже исчезнет. Пробовать квашеную капусту Евгений Клопотенко советует на третий-четвертый день. Готовую кашеную капусту храним в холодильнике.

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