Рецептом оригинального и вкусного салата с морепродуктами и крабовыми палочками поделилась шеф-повар Валентина Кущ на своей странице в Instagram.

"Вкусный салат, в который можно добавить кучу разных ингредиентов по своему вкусу", – отметила шеф-повар.

Собрать салат шеф-повар решила в виде зимней рукавички. Чтобы приготовить салат "Рукавичка" с морепродуктами и крабовыми палочками нам понадобится:

кальмар отварной – 100 г

креветка отварная – 100 г

снежный краб (крабовые палочки) – 100 г

сыр твердый – 100 г

яйца вареные – 2 шт.

майонез для заправки (или майонез + сметана + немного горчицы)

соль и молотый перец – по вкусу

По желанию можно экспериментировать с ингредиентами и добавлять в этот салат любимые морепродукты, слабосоленую или подкопченную красную рыбу. Для питательности на низ салата можно положить вареный картофель. Также подойдет лук свежий или жареный, свежий огурец, ложка нарезанных каперсов.

Чтобы украсить салат с морепродуктами и крабовыми палочками, шеф-повар использовала икру масаго, которую обычно используют для приготовления суши, а также один яичный белок.

Морепродукты шеф-повар отваривает в кипятке со щепоткой соли и лимонным соком. Бросаем морепродукты в кипяток и варим их буквально две минуты.

Далее начинаем собирать салат. Тарелку немного смазываем майонезом, чтобы салат лучше держался, а дальше слоями выкладываем натертый сыр, нарезанные кальмары, натертое яйцо, креветки, кусочки крабовых палочек, смазывая каждый слой майонезом.

Украшаем салат натертым яичным белком и икрой масаго, или по своему вкусу. Перед подачей обязательно даем салату с морепродуктами и крабовыми палочками немного постоять в холодильнике.

Последние новости Украины:

Весь секрет в соусе: кулинар показал, как вкусно приготовить картошку.

Любимый осенний десерт: рецепт легкого яблочного пирога с корицей.

Три топовых маринада для курицы: "Мастер Шеф" Хименес-Браво поделился рецептами.