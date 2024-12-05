В следующий раз, когда вам захочется пиццы, не покупайте готовую, а приготовьте домашнюю по рецепту от судьи "Мастер Шеф" Эктора Хименеса-Браво.

Судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво вместе с популярным украинским фудблогером Игорем Шпигуновым показал, как приготовить вкусную домашнюю пиццу.

"Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво для пиццы делает дрожжевое, но очень простое в приготовлении тесто.

Чтобы приготовить мягкое тесто для пиццы, судья "Мастер Шеф" берет:

210 г воды (теплой)

350 г муки

7 г живых дрожжей

1 ч.л. сахара

1 ч.л. соли

2 ст.л. растительного масла

Ингредиенты для томатного соуса:

350 г томатов пелати

по 0,5 ч.л. соли, сахара, молотого черного перца, копченой паприки, сухого розмарина и орегано

Начинку для пиццы "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво использовал самую простую:

400 г моцареллы

100 г салями

листики базилика

Сначала в миске "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво смешивает дрожжи, теплую воду, сахар и соль. После этого всыпаем муку и замешиваем тесто. В конце добавляем растительное масло и еще раз вымешиваем.

Готовое тесто кладем в смазанную растительным маслом миску, накрываем пленкой и оставляем подходить – примерно на час-два в тепле. Если хотите ускорить процесс, то можно поставить миску с тестом в разогретую до 50 градусов духовку где-то на пол часа.

На припыленном мукой или манкой столе "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво руками растягивает тесто в круг и перекладывает его на противень, застеленный пергаментом.

Основу для пиццы смазываем томатным соусом, выкладываем сыр, салями и выпекаем в максимально разогретой духовке до румяности (примерно 10-15 минут). Украшаем пиццу свежими листиками базилика и можно наслаждаться.

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