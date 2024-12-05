Судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво вместе с популярным украинским фудблогером Игорем Шпигуновым показал, как приготовить вкусную домашнюю пиццу.
"Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво для пиццы делает дрожжевое, но очень простое в приготовлении тесто.
Чтобы приготовить мягкое тесто для пиццы, судья "Мастер Шеф" берет:
- 210 г воды (теплой)
- 350 г муки
- 7 г живых дрожжей
- 1 ч.л. сахара
- 1 ч.л. соли
- 2 ст.л. растительного масла
Ингредиенты для томатного соуса:
- 350 г томатов пелати
- по 0,5 ч.л. соли, сахара, молотого черного перца, копченой паприки, сухого розмарина и орегано
Начинку для пиццы "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво использовал самую простую:
- 400 г моцареллы
- 100 г салями
- листики базилика
Сначала в миске "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво смешивает дрожжи, теплую воду, сахар и соль. После этого всыпаем муку и замешиваем тесто. В конце добавляем растительное масло и еще раз вымешиваем.
Готовое тесто кладем в смазанную растительным маслом миску, накрываем пленкой и оставляем подходить – примерно на час-два в тепле. Если хотите ускорить процесс, то можно поставить миску с тестом в разогретую до 50 градусов духовку где-то на пол часа.
На припыленном мукой или манкой столе "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво руками растягивает тесто в круг и перекладывает его на противень, застеленный пергаментом.
Основу для пиццы смазываем томатным соусом, выкладываем сыр, салями и выпекаем в максимально разогретой духовке до румяности (примерно 10-15 минут). Украшаем пиццу свежими листиками базилика и можно наслаждаться.
Последние новости Украины:
Как вкусно засолить красную рыбу: победительница "Мастер Шеф" дала праздничный рецепт.
Вкуснее крабового салата: рецепт сырного рулета с крабовыми палочками.
Секрет идеальной моркови по-корейски: кулинар поделилась простым рецептом.