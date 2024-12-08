По данным следствия, вечером подросток облил дверь тяговой подстанции легковоспламеняющейся жидкостью и поджег ее.

В Одессе задержан подросток, пытавшийся оставить город без электричества.

Об инциденте сообщили в Главном управлении Нацполиции Одесской области 4 декабря.

15-летний парень пытался поджечь подстанцию ​​в надежде на вознаграждение. Ему грозит наказание в виде заключения.

По данным следствия, вечером подросток облил дверь тяговой подстанции легковоспламеняющейся жидкостью и поджег ее. Пожар заметили соседи и быстро потушили. К счастью, никто не пострадал. Парень был задержан на месте, где фотографировал событие для своего куратора.

Полиция возбудила уголовное производство по факту повреждения объекта энергетики. Если его вину докажут, он может быть направлен в специальное воспитательное учреждение на срок до трех лет. Правоохранители призывают граждан соблюдать осторожность с подозрительными предложениями в соцсетях.

«Те, кто предлагает поджечь чужие авто или другие объекты, вербуют людей для участия в преступлениях, обещая им деньги. После выполнения заданий эти кураторы часто начинают угрожать насилием, шантажируя распространением информацию о совершенном преступлении, если не будет выполнена следующая задача», — отмечают в полиции.

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