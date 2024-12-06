Вместо обычных бургеров с котлетой судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво предлагает приготовить мини-бургеры с рваным мясом в мексиканском стиле.

На шесть мини-бургеров "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво берет следующие ингредиенты:

  • шесть булочек для бургеров
  • 300 г моцареллы
  • 700 г куриных бедрышек
  • 4 ст.л. соевого соуса
  • 1 ч.л. копченой паприки
  • 2 ст.л. соуса терияки
  • 1 луковица синяя
  • 1 болгарский перец
  • 2 ст.л. сметаны
  • 2 пера зеленого лука
  • 20 г сливочного масла
  • майонез + кетчуп + по желанию немного шрирачи – для соуса

Эктор Хименес-Браво

Сначала "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво отваривает куриные окорочка до готовности.

Оставляем бульона примерно на 2 см, добавляем соевый соус, терияки, копченую паприку, перемешиваем и тушим на малом огне. С помощью вилки разрываем мясо на волокна.

Лук нарезаем полукольцами, сладкий перец – соломкой. На разогретой сковороде с небольшим количеством растительного масла "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво обжаривает овощи. После этого добавляем рваное мясо, сметану, любимые специи по вкусу и перемешиваем.

Хименес-Браво

Булочки для бургеров разрезаем и подрумяниваем на сухой сковороде. Собираем бургеры, смазывая низ и верх булочек соусом, для начинки выкладываем рваное мясо с овощами, кусочки моцареллы, мелко нарезанный зеленый лучок.

Сверху "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво смазывает бургеры растопленным сливочным маслом и отправляет их в разогретую до 200 градусов духовку примерно на 10 минут.

Последние новости Украины:

Как вкусно засолить красную рыбу: победительница "Мастер Шеф" дала праздничный рецепт.

Вкуснее крабового салата: рецепт сырного рулета с крабовыми палочками.

Секрет идеальной моркови по-корейски: кулинар поделилась простым рецептом.