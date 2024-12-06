Вместо обычных бургеров с котлетой судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво предлагает приготовить мини-бургеры с рваным мясом в мексиканском стиле.
На шесть мини-бургеров "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво берет следующие ингредиенты:
- шесть булочек для бургеров
- 300 г моцареллы
- 700 г куриных бедрышек
- 4 ст.л. соевого соуса
- 1 ч.л. копченой паприки
- 2 ст.л. соуса терияки
- 1 луковица синяя
- 1 болгарский перец
- 2 ст.л. сметаны
- 2 пера зеленого лука
- 20 г сливочного масла
- майонез + кетчуп + по желанию немного шрирачи – для соуса
Сначала "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво отваривает куриные окорочка до готовности.
Оставляем бульона примерно на 2 см, добавляем соевый соус, терияки, копченую паприку, перемешиваем и тушим на малом огне. С помощью вилки разрываем мясо на волокна.
Лук нарезаем полукольцами, сладкий перец – соломкой. На разогретой сковороде с небольшим количеством растительного масла "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво обжаривает овощи. После этого добавляем рваное мясо, сметану, любимые специи по вкусу и перемешиваем.
Булочки для бургеров разрезаем и подрумяниваем на сухой сковороде. Собираем бургеры, смазывая низ и верх булочек соусом, для начинки выкладываем рваное мясо с овощами, кусочки моцареллы, мелко нарезанный зеленый лучок.
Сверху "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво смазывает бургеры растопленным сливочным маслом и отправляет их в разогретую до 200 градусов духовку примерно на 10 минут.
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