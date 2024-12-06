Бургеры – это очень популярное блюдо, но судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво нашел способ сделать их оригинальнее и еще вкуснее.

Вместо обычных бургеров с котлетой судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво предлагает приготовить мини-бургеры с рваным мясом в мексиканском стиле.

На шесть мини-бургеров "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво берет следующие ингредиенты:

шесть булочек для бургеров

300 г моцареллы

700 г куриных бедрышек

4 ст.л. соевого соуса

1 ч.л. копченой паприки

2 ст.л. соуса терияки

1 луковица синяя

1 болгарский перец

2 ст.л. сметаны

2 пера зеленого лука

20 г сливочного масла

майонез + кетчуп + по желанию немного шрирачи – для соуса

Сначала "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво отваривает куриные окорочка до готовности.

Оставляем бульона примерно на 2 см, добавляем соевый соус, терияки, копченую паприку, перемешиваем и тушим на малом огне. С помощью вилки разрываем мясо на волокна.

Лук нарезаем полукольцами, сладкий перец – соломкой. На разогретой сковороде с небольшим количеством растительного масла "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво обжаривает овощи. После этого добавляем рваное мясо, сметану, любимые специи по вкусу и перемешиваем.

Булочки для бургеров разрезаем и подрумяниваем на сухой сковороде. Собираем бургеры, смазывая низ и верх булочек соусом, для начинки выкладываем рваное мясо с овощами, кусочки моцареллы, мелко нарезанный зеленый лучок.

Сверху "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво смазывает бургеры растопленным сливочным маслом и отправляет их в разогретую до 200 градусов духовку примерно на 10 минут.

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