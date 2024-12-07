Почти через два года после выхода в эфир пятого сезона детективного сериала BBC «Страйк» Том Берк и Холлидей Грейнджер вернулись в ролях Корморана Страйка и Робин Эллакотт, и есть несколько первых кадров, подтверждающих это.

На снимках сериала «Страйк» дуэт снова предстает в образах: на одном из снимков Корморан и Робин идут рука об руку по улице, освещенной рождественскими огнями.

Мы пока не знаем, когда выйдут новые эпизоды сериала «Страйк», но, учитывая очевидную праздничную обстановку, мы предполагаем, что они появятся на BBC One и BBC iPlayer в конце этого года.

Съемки нового сезона сериала «Страйк», основанного на шестом романе серии Джоан Роулинг, пишущей под псевдонимом Роберт Гэлбрейт, начались в феврале этого года .

В то же время был опубликован синопсис нового выпуска, в котором говорится: «Когда в офисе появляется взволнованная, растрепанная Эди Ледвелл, умоляя поговорить с ней, частный детектив Робин Эллакотт не знает, как реагировать на сложившуюся ситуацию.

«Соавтор популярного мультфильма «Чернильное сердце», Эди подвергается преследованиям со стороны таинственной интернет-персоны, скрывающейся под псевдонимом Аномия. Эди отчаянно пытается раскрыть истинную личность Аномии.

В новом сезоне сериала «Страйк» к Берку и Грейнджеру присоединятся и другие вернувшиеся актеры: Рут Шин, Джек Гринлис, Наташа О'Киф и Кейтлин Иннес Эдвардс, а среди новичков — Дэвид Уэстхед, Кристиан Маккей, Эмма Филдинг, Тупеле Доргу и Джеймс Нельсон-Джойс.

Дата премьеры сериала «Страйк» 6 сезона по шестой книге серии назначена на 16 декабря 2024 года.

Истончик: radiotimes.

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