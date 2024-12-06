Финалистка двенадцатого сезона кулинарного шоу "Мастер Шеф" Ольга Рябенко показала, как приготовить идеальный зимний суп – картофельный суп с сыром.
Суп получается невероятно вкусным, питательным, аппетитным с виду и поможет согреться и улучшить настроение даже в самую плохую погоду.
Чтобы приготовить картофельный суп с сыром, "Мастер Шеф" Ольга Рябенко берет следующие ингредиенты:
- 100 г бекона
- 1 луковица
- 2 стебля сельдерея
- 50 г сливочного масла
- 2 ст.л. муки
- 250 г молока
- 250 г сливок
- 1 л бульона или воды
- 4-5 картофелин
- 1 ч.л. сушеного чеснока
- 1 ч.л. паприки
- 1 ч.л. куркумы
- соль и молотый перец – по вкусу
- 200 г сыра чеддер
Бекон "Мастер Шеф" Ольга Рябенко нарезает мелкими кусочками и обжаривает прямо в кастрюле до золотистости.
Обжаренный бекон убираем на тарелку, а в той же кастрюле обжариваем мелко нарезанный лук и сельдерей с добавлением сливочного масла в течение 7 минут.
После этого добавляем муку и перемешиваем. Следом "Мастер Шеф" Ольга Рябенко добавляет молоко, сливки, а также бульон или воду, специи и картофель, нарезанный небольшими кубиками. Варим суп до готовности картофеля (примерно 20 минут).
В конце добавляем в суп обжаренный бекон, но не весь, часть оставляем для подачи. Также добавляем натертый сыр и варим суп еще буквально одну минуту.
Звезда "Мастер Шеф" подает картофельно-сырный суп с беконом и добавляет еще немного тертого сыра сверху. Также можно дополнить суп зеленью и хлопьями перца чили.
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