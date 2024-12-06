Звезда "Мастер Шеф" поделилась с украинцами простым и супервкусным рецептом супа, который обязательно готовит зимой для своей семьи.

Финалистка двенадцатого сезона кулинарного шоу "Мастер Шеф" Ольга Рябенко показала, как приготовить идеальный зимний суп – картофельный суп с сыром.

Суп получается невероятно вкусным, питательным, аппетитным с виду и поможет согреться и улучшить настроение даже в самую плохую погоду.

Чтобы приготовить картофельный суп с сыром, "Мастер Шеф" Ольга Рябенко берет следующие ингредиенты:

100 г бекона

1 луковица

2 стебля сельдерея

50 г сливочного масла

2 ст.л. муки

250 г молока

250 г сливок

1 л бульона или воды

4-5 картофелин

1 ч.л. сушеного чеснока

1 ч.л. паприки

1 ч.л. куркумы

соль и молотый перец – по вкусу

200 г сыра чеддер

Бекон "Мастер Шеф" Ольга Рябенко нарезает мелкими кусочками и обжаривает прямо в кастрюле до золотистости.

Обжаренный бекон убираем на тарелку, а в той же кастрюле обжариваем мелко нарезанный лук и сельдерей с добавлением сливочного масла в течение 7 минут.

После этого добавляем муку и перемешиваем. Следом "Мастер Шеф" Ольга Рябенко добавляет молоко, сливки, а также бульон или воду, специи и картофель, нарезанный небольшими кубиками. Варим суп до готовности картофеля (примерно 20 минут).

В конце добавляем в суп обжаренный бекон, но не весь, часть оставляем для подачи. Также добавляем натертый сыр и варим суп еще буквально одну минуту.

Звезда "Мастер Шеф" подает картофельно-сырный суп с беконом и добавляет еще немного тертого сыра сверху. Также можно дополнить суп зеленью и хлопьями перца чили.

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