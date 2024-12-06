Финалистка двенадцатого сезона кулинарного шоу "Мастер Шеф" Ольга Рябенко показала, как приготовить идеальный зимний суп – картофельный суп с сыром.

Суп получается невероятно вкусным, питательным, аппетитным с виду и поможет согреться и улучшить настроение даже в самую плохую погоду.

Чтобы приготовить картофельный суп с сыром, "Мастер Шеф" Ольга Рябенко берет следующие ингредиенты:

  • 100 г бекона
  • 1 луковица
  • 2 стебля сельдерея
  • 50 г сливочного масла
  • 2 ст.л. муки
  • 250 г молока
  • 250 г сливок
  • 1 л бульона или воды
  • 4-5 картофелин
  • 1 ч.л. сушеного чеснока
  • 1 ч.л. паприки
  • 1 ч.л. куркумы
  • соль и молотый перец – по вкусу
  • 200 г сыра чеддер

Ольга Рябенко

Бекон "Мастер Шеф" Ольга Рябенко нарезает мелкими кусочками и обжаривает прямо в кастрюле до золотистости.

Обжаренный бекон убираем на тарелку, а в той же кастрюле обжариваем мелко нарезанный лук и сельдерей с добавлением сливочного масла в течение 7 минут.

После этого добавляем муку и перемешиваем. Следом "Мастер Шеф" Ольга Рябенко добавляет молоко, сливки, а также бульон или воду, специи и картофель, нарезанный небольшими кубиками. Варим суп до готовности картофеля (примерно 20 минут).

В конце добавляем в суп обжаренный бекон, но не весь, часть оставляем для подачи. Также добавляем натертый сыр и варим суп еще буквально одну минуту.

Звезда "Мастер Шеф" подает картофельно-сырный суп с беконом и добавляет еще немного тертого сыра сверху. Также можно дополнить суп зеленью и хлопьями перца чили.

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