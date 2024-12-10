Россияне за прошедшие сутки обстреливали критическую структуру и дома, есть погибшие и пострадавшие.

В Херсонской области за прошедшие сутки, 9 декабря, из-за российской агрессии один человек погиб и семеро получили ранения.

По данным главы областной военной администрации Александра Прокудина, во вражеский остол попали около 30 населенных пунктов, в том числе Херсон.

Прокудин добавил, что российские захватчики били по критической и социальной инфраструктуре.

Речь идет об обстреле жилых кварталов населенных пунктов области.

Из-за этого были повреждены три многоэтажки, восемь частных домов и несколько автомобилей.

Также 9 декабря, российская армия обстреливала из FPV-дронов Николаевскую область.

Оккупанты трижды атаковали дронами на Очаков и акваторию Очаковской общины и Куцурубскую общину.

Напомним, военный эксперт назвал самые опасные ракеты России, атакующие Украину.

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