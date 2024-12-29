Хотя стоимость энергии для ламп накаливания может показаться незначительной, при длительном использовании это может ощутимо увеличить счета за электричество.

Новогодние праздники не обходятся без елочных гирлянд, создающих атмосферу праздника, но вместе с тем они могут существенно повлиять на ваши расходы на электроэнергию .

В компании YASNO подсчитали, сколько электричества потребляет популярная праздничная атрибутика в зависимости от типа лампочек.

LED-гирлянда

Если вы решили украсить елку LED-гирляндой, можно не беспокоиться о больших затратах на электричество. 3,11 – 7,26 гривны в месяц.

Гирлянда с лампами накаливания

Значительно больше энергии потребляет традиционная гирлянда с лампами накаливания. Такое украшение на 100 лампочек может намотать от 0,02 до 0,05 кВт/ч электроэнергии за 8 часов работы в день в течение месяца. Это обойдется в 20,74-51,84 гривны, что в 7-8 раз дороже, чем в случае с LED-гирляндой.

Если вам важно сэкономить на электроэнергии в праздничный период, лучшим выбором станет LED-гирлянда. Хотя стоимость энергии для ламп накаливания может показаться незначительной, при длительном использовании это может ощутимо увеличить счета за электричество.

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