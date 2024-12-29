Новогодние праздники не обходятся без елочных гирлянд, создающих атмосферу праздника, но вместе с тем они могут существенно повлиять на ваши расходы на электроэнергию .
В компании YASNO подсчитали, сколько электричества потребляет популярная праздничная атрибутика в зависимости от типа лампочек.
LED-гирлянда
Если вы решили украсить елку LED-гирляндой, можно не беспокоиться о больших затратах на электричество. 3,11 – 7,26 гривны в месяц.
Гирлянда с лампами накаливания
Значительно больше энергии потребляет традиционная гирлянда с лампами накаливания. Такое украшение на 100 лампочек может намотать от 0,02 до 0,05 кВт/ч электроэнергии за 8 часов работы в день в течение месяца. Это обойдется в 20,74-51,84 гривны, что в 7-8 раз дороже, чем в случае с LED-гирляндой.
Если вам важно сэкономить на электроэнергии в праздничный период, лучшим выбором станет LED-гирлянда. Хотя стоимость энергии для ламп накаливания может показаться незначительной, при длительном использовании это может ощутимо увеличить счета за электричество.
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