Если банкомат не выдал вам наличные из-за отключения электроэнергии, то первое, что нужно сделать – это обратиться в финансовое учреждение, которое выдало вашу карту.

Украинцы часто сталкиваются с ситуацией, когда при снятии денег с банкомата происходит отключение электричества.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы правления "Сбербанка" Сергея Наумова, в таких случаях не стоит паниковать, поскольку есть четкая процедура для возмещения средств. Если банкомат не выдал деньги из-за отключения электричества, первое, что нужно сделать — это обратиться в финансовое учреждение, которое выдало вашу карту.

Для этого следует выполнить несколько простых шагов:

Проверьте состояние операции. В мобильном приложении вашего банка (например, "Мобильный Сбер" для клиентов Сбербанка) проверьте баланс счета и статус операции. Выделите раздел «История» и убедитесь, что указанная сумма списана с вашего счета.

Заявление-претензия. Если со счета были списаны средства, но деньги не получены, необходимо обратиться в ближайшее отделение банка, где было снято наличные. В Сбербанке нужно подать заявление-претензию, указав номер банкомата, дату, время операции и сумму. Также обязательно укажите номер вашей карты, в том числе первые шесть и последние четыре цифры.

Сроки подачи заявления. Важно знать, что претензию можно представить в течение 120 дней с момента операции. Потому не стоит затягивать с визитом в банк.

После подачи заявления банк проведет расследование. Если окажется, что деньги действительно не были выданы, они обязательно будут возвращены на ваш счет.

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