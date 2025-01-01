Звезда популярных украинских шоу "Мастер Шеф" и "Супермама" Виталина Мкртчян показала, как приготовить вкусный и ароматный имбирный кекс.

"Если вы хотите наполнить дом праздничным ароматом и пряностями, то это именно этот рецепт! Вы едите кекс, но по вкусу это имбирный пряник", – советует звезда "Мастер Шеф".

Для приготовления имбирного кекса звезда "Мастер Шеф" и "Супермама" Виталина Мкртчян берет следующие ингредиенты:

мука – 250 г

мед - 175 г

сливочное масло - 175 г

сахар – 100 г

молоко - 200 г

яйца – 2 шт.

сода – 1 ч. л.

корень имбиря – по вкусу

цедра одного апельсина

специи (мускатный орех, корица, кардамон, сушеный имбирь, гвоздика) – по вкусу

соль - щепотка

сахарная пудра – 150 г

лимонный сок – 1 ст.л.

апельсиновый сок – 1 ст.л.

В сотейнике звезда "Мастер Шеф" смешивает мед, сливочное масло, сахар, специи и прогревает до растворения сахара, постоянно помешивая. Когда появится легкая пена, добавляем соду и активно помешиваем – масса увеличится в несколько раз (поэтому не берите слишком маленький сотейник для этого).

Снимаем медовую массу с огня, добавляем молоко, перемешиваем и оставляем немного остыть, чтобы смесь была теплой, а не горячей. Затем добавляем яйца, очень мелко нарезанный имбирь, апельсиновую цедру и перемешиваем.

Просеянную муку со щепоткой соли звезда "Мастер Шеф" насыпает в большую миску, делает посередине углубление, выливает туда молочно-медовую смесь и замешивает тесто до однородности.

В смазанную сливочным маслом форму для хлеба выливаем тесто и выпекаем имбирный кекс в разогретой до 180 градусов духовке примерно 45-50 минут, готовность можно проверить деревянной шпажкой. Важно не открывать духовку в первые 40 минут выпекания.

Готовый имбирный кекс поливаем смесью сахарной пудры с лимонным и апельсиновым соком для пропитки.

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