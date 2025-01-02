Мясо и картофель в жарком по рецепту звезды "Мастер Шеф" просто тают во рту, а соус получается невероятно вкусным и идеально дополняет блюдо.

Участница двенадцатого сезона кулинарного шоу "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк показала, как приготовить настоящее закарпатское жаркое.

Чтобы приготовить закарпатское жаркое, звезда "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк берет следующие ингредиенты:

500 г говядины

600 г картофеля

200 г моркови

200 г лука

30 г белых сушеных грибов

30 г сливочного масла

2 ст.л. томатной пасты

3 шт. квашеных помидоров (больших)

специи (чабрец, соль, перец, сладкая паприка, лавровый лист) – по вкусу

Говядину, картофель и морковь звезда "Мастер Шеф" нарезает крупными кусками, лук – полукольцами. Сушеные грибы сразу заливаем крутым кипятком и оставляем замачиваться.

На хорошо разогретой сковороде с небольшим количеством растительного масла обжариваем мясо до румяной корочки со всех сторон. После этого "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк добавляет лук с морковью, жарит еще 3-4 минуты и перекладывает все в миску.

На ту же сковороду наливаем еще немного растительного масла и жарим картофель минут пять, приправляя его перцем и паприкой.

В форму для запекания слоями выкладываем мясо с овощами, картофель и грибы (воду с них сливаем).

Для заливки звезда "Мастер Шеф" смешивает теплую воду, томатную пасту, натертые квашеные помидоры, хорошо солит, добавляет чабрец. Заливаем этой смесью жаркое, добавляем кусочки сливочного масла.

Закрываем форму крышкой или фольгой и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 50-60 минут.

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