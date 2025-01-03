Суперфиналистка "Мастер Шеф - 12" Ольга Рябенко показала, как приготовить запеченную рыбу с овощами порционно, чтобы это было максимально вкусно, удобно и эстетично.
На четыре порции рыбы с овощами и сыром "Мастер Шеф" Ольга Рябенко берет следующие ингредиенты:
- 800 г красной рыбы
- 3 картофелины
- 1 сладкий перец
- 50 г маслин
- 50 г оливок
- сок четвертинки лимона
- 20 г каперсов
- 1 большой помидор или 8 черри
- 140 г моцареллы
- 1-2 ч.л. сушеной петрушки
- соль – по вкусу
- 0,5 ч.л. сахара
- 1 ч.л. перца (лучше лимонного)
- 80 г растительного масла
Красную рыбу "Мастер Шеф" Ольга Рябенко снимает с кожи и зачищает от косточек, чтобы получилось чистое филе. После этого разрезаем рыбу на порционные куски.
Чтобы замариновать рыбу, добавляем к ней соль, перец, лимонный сок, сахар, растительное масло и сушеную петрушку, хорошо смазываем со всех сторон и оставляем минут на десять.
Картошку для этого рецепта "Мастер Шеф" Ольга Рябенко предварительно отваривает в мундирах. Вареный картофель чистим от кожуры и нарезаем кружочками. Сладкий перец также нарезаем колечками. Если используете один большой помидор, его тоже нарезаем.
Чтобы собрать одну порцию, на пергаментный лист посередине выкладываем кольца картофеля и сладкого перца, добавляем маслины, оливки, каперсы, помидор, кусочки сыра, а сверху кусок рыбы. Сверху звезда "Мастер Шеф" немного поливает все растительным маслом и заворачивает пергамент как конфету, как на видео. Так же формируем еще три порции.
Запекаем рыбу с овощами в разогретой до 190 градусов духовке примерно 20-25 минут – и у вас готово идеальное блюдо для обеда или ужина или для праздничного стола.
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