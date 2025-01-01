Звезда кулинарного шоу "Мастер Шеф", настоящий бог мяса Алик Мкртчян, поделился рецептом сочного рулета из свинины, который можно подавать и горячим, и холодным.

Рецептом невероятно вкусного и ароматного рулета из свинины с черносливом и чесноком поделился финалист кулинарного шоу "Мастер Шеф. Профессионалы" Алик Мкртчян.

Чтобы приготовить вкусный и сочный мясной рулет, на 1,5 кг свинины (финалист Мастер Шеф использует грудную часть) нам понадобятся следующие ингредиенты:

чернослив – 300 г

чеснок – 30 г

приправа к шашлыку и соль – по вкусу

Свинину "Мастер Шеф" Алик Мкртчян пластует, чтобы получился прямоугольник, как на видео, и делает с одной стороны надрезы. Кладем мясо надрезами вниз. К мясу добавляем соль, щедро посыпаем смесью специй для шашлыка и хорошо натираем.

В несколько рядов выкладываем чернослив, а также чеснок (можно использовать как целые зубчики, так и измельчить его). Заворачиваем мясо в рулет и плотно завязываем его кулинарной нитью. Сверху мясной рулет также натираем специями.

Плотно заворачиваем рулет в пергамент и фольгу, выкладываем в форму для запекания и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку примерно в час. После этого финалист "Мастер Шеф" достает рулет из фольги и пергамента, смазывает его вытопившимся жиром и запекает еще пол часа до румяной корочки.

Подавать рулет из свинины "Мастер Шеф" Алик Мкртчян предлагает либо в горячем виде как самостоятельное блюдо, либо в холодном – как буженину для нарезки. Для праздничного стола такое мясо можно украсить зернышками граната или зеленью для эффектного вида.

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