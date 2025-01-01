Рецептом легкого, невероятно вкусного и нежного муссового торта на ряженке поделилась авторка кулинарной книги "Твои лучшие рецепты" Татьяна Юшина.
Для теста нам понадобится:
- ряженка – 150 г
- яйцо – 1 шт.
- сахар – 50 г
- растительное масло – 1 ст.л.
- мука – 130 г
- разрыхлитель – 1 ч.л.
Кстати, из такого теста можно готовить также пирог или кексы – просто увеличьте количество ингредиентов втрое.
Для мусса:
- ряженка – 500 г
- бананы – 2 шт.
- какао-порошок – 2 ст.л.
- желатин - 15 г
- вода – 90 г
По желанию можно украсить торт. Для декора блогерка использовала 1 пакетик прозрачного желе для торта, а также 2 банана.
Сначала яйца взбиваем с сахаром. Добавляем ряженку, растительное масло, муку с разрыхлителем и перемешиваем тесто до однородности. Выкладываем тесто в форму диаметром 18-20 см и выпекаем в разогретой до 180 градусов духовке примерно 20 минут.
Готовому коржу даем остыть, после этого срезаем с него верхушку.
Чтобы приготовить мусс, желатин заливаем холодной водой и оставляем набухать. Когда набухнет, растапливаем. Ряженку с бананами и какао-порошком перебиваем блендером до однородности. Добавляем желатин и еще раз взбиваем.
Блогерка собирает торт в кулинарном кольце, снизу затягивает его пищевой пленкой.
На дно выкладываем корж и заливаем его муссом, для стабилизации отправляем в холодильник на два-четыре часа. По желанию можно украсить торт, выложив сверху бананы, нарезанные кольцами и залить все прозрачным желе.
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