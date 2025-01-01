Такой тортик на основе ряженки готовится очень просто и с минимальным количеством сахара, но получается супервкусным, нежным, эффектным и достаточно диетическим.

Рецептом легкого, невероятно вкусного и нежного муссового торта на ряженке поделилась авторка кулинарной книги "Твои лучшие рецепты" Татьяна Юшина.

Для теста нам понадобится:

ряженка – 150 г

яйцо – 1 шт.

сахар – 50 г

растительное масло – 1 ст.л.

мука – 130 г

разрыхлитель – 1 ч.л.

Кстати, из такого теста можно готовить также пирог или кексы – просто увеличьте количество ингредиентов втрое.

Для мусса:

ряженка – 500 г

бананы – 2 шт.

какао-порошок – 2 ст.л.

желатин - 15 г

вода – 90 г

По желанию можно украсить торт. Для декора блогерка использовала 1 пакетик прозрачного желе для торта, а также 2 банана.

Сначала яйца взбиваем с сахаром. Добавляем ряженку, растительное масло, муку с разрыхлителем и перемешиваем тесто до однородности. Выкладываем тесто в форму диаметром 18-20 см и выпекаем в разогретой до 180 градусов духовке примерно 20 минут.

Готовому коржу даем остыть, после этого срезаем с него верхушку.

Чтобы приготовить мусс, желатин заливаем холодной водой и оставляем набухать. Когда набухнет, растапливаем. Ряженку с бананами и какао-порошком перебиваем блендером до однородности. Добавляем желатин и еще раз взбиваем.

Блогерка собирает торт в кулинарном кольце, снизу затягивает его пищевой пленкой.

На дно выкладываем корж и заливаем его муссом, для стабилизации отправляем в холодильник на два-четыре часа. По желанию можно украсить торт, выложив сверху бананы, нарезанные кольцами и залить все прозрачным желе.

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