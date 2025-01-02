Звезда двенадцатого сезона кулинарного проекта "Мастер Шеф" Ольга Рябенко показала рецепт одного из своих любимых салатов – со свеклой и яблоками.
Звезда "Мастер Шеф" отметила, что преимущество этого салата в том, что благодаря его простоте и универсальности он станет идеальным вариантом как для повседневного обеда или ужина, так и для праздничного стола.
Для приготовления вкусного салата со свеклой и яблоком "Мастер Шеф" Ольга Рябенко использует:
- свекла – 2 шт.
- микс листьев салата – 180 г
- яблоко – 1 шт.
- сыр типа фета – 70 г
- вишня сушеная – 40 г (можно заменить на ваши любимые сухофрукты)
Для салатной заправки "Мастер Шеф" Ольга Рябенко смешивает следующие ингредиенты:
- 60 г ароматного растительного масла
- 30 г винного уксуса
- 1 ч.л. мед
- 2 ч.л. горчицы в зернах
- соль и молотый перец – по вкусу
Свеклу для этого салата можно либо запечь, либо сварить. Звезда "Мастер Шеф" кладет свеклу на фольгу, немного поливает растительным маслом, подсаливает, заворачивает и запекает в разогретой до 180 градусов духовке до готовности (45-60 минут).
Готовую свеклу охлаждаем, чистим и нарезаем кубиками. Фелату также нарезаем кубиками. Яблоко нарезаем тоненькими слайсами, чистить от кожуры его не нужно.
На тарелку для подачи выкладываем салатные листья, нарезанную свеклу, яблоко и сыр. В конце "Мастер Шеф" Ольга Рябенко поливает салат заправкой и добавляет сушеную вишню или другие сухофрукты (их нужно промыть и просушить).
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