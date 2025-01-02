Суперфиналистка кулинарного шоу "Мастер Шеф" поделилась простым рецептом салата без майонеза, который порадует вас своим вкусом, пользой и яркими цветами.

Звезда двенадцатого сезона кулинарного проекта "Мастер Шеф" Ольга Рябенко показала рецепт одного из своих любимых салатов – со свеклой и яблоками.

Звезда "Мастер Шеф" отметила, что преимущество этого салата в том, что благодаря его простоте и универсальности он станет идеальным вариантом как для повседневного обеда или ужина, так и для праздничного стола.

Для приготовления вкусного салата со свеклой и яблоком "Мастер Шеф" Ольга Рябенко использует:

свекла – 2 шт.

микс листьев салата – 180 г

яблоко – 1 шт.

сыр типа фета – 70 г

вишня сушеная – 40 г (можно заменить на ваши любимые сухофрукты)

Для салатной заправки "Мастер Шеф" Ольга Рябенко смешивает следующие ингредиенты:

60 г ароматного растительного масла

30 г винного уксуса

1 ч.л. мед

2 ч.л. горчицы в зернах

соль и молотый перец – по вкусу

Свеклу для этого салата можно либо запечь, либо сварить. Звезда "Мастер Шеф" кладет свеклу на фольгу, немного поливает растительным маслом, подсаливает, заворачивает и запекает в разогретой до 180 градусов духовке до готовности (45-60 минут).

Готовую свеклу охлаждаем, чистим и нарезаем кубиками. Фелату также нарезаем кубиками. Яблоко нарезаем тоненькими слайсами, чистить от кожуры его не нужно.

На тарелку для подачи выкладываем салатные листья, нарезанную свеклу, яблоко и сыр. В конце "Мастер Шеф" Ольга Рябенко поливает салат заправкой и добавляет сушеную вишню или другие сухофрукты (их нужно промыть и просушить).

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